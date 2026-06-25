Mourinho soumet deux joueurs du Real Madrid à une évaluation avant de prendre une décision cruciale

José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid, a décidé de soumettre certains joueurs à une évaluation afin de déterminer leur avenir : rester au club ou être prêtés.

Le groupe est convoqué pour des tests médicaux le 13 juillet, avant le coup d’envoi officiel de la préparation.

Les Mondialistes réintégreront le groupe au fil de leur élimination de la compétition. La possibilité d’un stage hors de Madrid reste en suspens.

Selon le journal AS, José Mourinho aurait déjà plusieurs projets pour le groupe, dont l’un concerne directement les jeunes Tiago Beitarch (18 ans) et Franco Mastantono (18 ans).

L’entraîneur souhaite les observer et les évaluer avant de décider de les conserver ou de les prêter ; ils auront donc tous deux leur chance.

Mourinho estime qu’il vaut mieux trouver une solution pour les jeunes joueurs qui n’auront pas beaucoup d’occasions de jouer avec l’équipe première. Pour lui, le simple fait qu’ils fassent partie de l’effectif freine leur progression, et il pense qu’ils ont besoin d’un temps de jeu suffisant pour continuer à progresser.

Mourinho porte d’ailleurs une attention particulière à Bitarch.

Toutefois, Mastantuno et Pitarch sont deux cas à part. L’entraîneur avait manifesté une grande admiration pour Pitarch en fin de saison avec le Real Madrid, et il suivait déjà Mastantuno lorsqu’il brillait à River Plate, indépendamment de ses performances lors de sa première année en Europe.

C’est Arbeloa qui a offert à Thiago Bitarch ses premières minutes avec l’équipe. Il n’a joué qu’une minute lors du match aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions, remporté 1-0 par son équipe face au Benfica alors entraîné par Mourinho.

D’ici la fin de la saison, Pitarch a été aligné d’emblée à 11 reprises, jouant l’intégralité des 90 minutes à 10 occasions, et est entré en jeu comme remplaçant à cinq autres.

Ce produit du centre de formation du club prendra part au Championnat d’Europe des moins de 19 ans au Pays de Galles dans les prochains jours. Bien qu’aucune information ne fasse état d’offres en vue de son départ, il a l’intention d’explorer toutes les options possibles pour convaincre Mourinho de le garder.

Une situation différente pour Mastantuno

La situation de Mastantuno est distincte : le Real Madrid entend protéger l’investissement colossal (63,2 millions d’euros versés à River Plate) qu’il a consenti pour le recruter.

Le Paris Saint-Germain s’était également penché sur son cas. Cependant, la saison de l’Argentin n’a pas répondu aux attentes : l’ailier talentueux qui avait ébloui en championnat argentin est resté discret et, sans surprise, a été écarté de la sélection pour la Coupe du monde alors qu’il était sur le point d’intégrer le groupe de Scaloni.

Il ne peut pas invoquer un manque d’opportunités : Xabi Alonso a immédiatement misé sur lui, conscient de l’investissement réalisé par le club. Titularisé lors de neuf des onze premières journées, il a même poussé Rodrygo et Brahim Díaz sur le banc, jouant alors davantage que Vinícius. L’élan s’est toutefois vite essoufflé.

La saison passée, il avait même été rétrogradé avec Castilla pour libérer une place dans le groupe pro, une option toujours envisageable aujourd’hui. Reste à savoir quel rôle lui réservera Mourinho, également chargé d’évaluer Tiago Beitarch.