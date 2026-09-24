Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid, traverse une période extrêmement difficile. Il n'est pas dans sa meilleure forme et se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises la saison dernière.

Le joueur brésilien entend certains sifflets au stade Santiago Bernabéu, ce qui suscite la polémique autour de ses performances.

L'ancien gardien de but Esteban Suárez a évoqué ce sujet dans l'émission « Radio Estadio Noche » sur la radio Onda Cero, où il a livré un avis très clair.

L'ancien gardien de l'Atlético de Madrid a déclaré : « Mourinho ne restera pas silencieux. Il peut commettre des erreurs, mais je pense que s'il doit sortir Vinicius, il le fera. »

Il a poursuivi : « En réalité, Vinicius est intelligent et ne se plaint pas. Il sait que son adversaire n'est pas Xabi Alonso ; il sait que Mourinho le fera sortir du terrain, et il y aura des gens pour applaudir cela. Et il y a des gens qui espèrent que Vinicius ne débutera pas comme titulaire. »

Il a ajouté : « Beaucoup de gens ont nui à Vinicius en louant à l'excès nombre de ses actions, et ce sera par conséquent une année difficile pour lui. »

Il a affirmé que l'une des causes de la crise de Vinicius est l'attention médiatique qui entoure son coéquipier Kylian Mbappé.

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Esteban a expliqué, en référence à Vini : « Tout le monde parle de Mbappé, et tout le monde a commencé à douter de Vinicius et à le siffler. Je ne sais pas s'il aura la personnalité suffisante pour surmonter cela. Il perd désormais cet amour des supporters. »