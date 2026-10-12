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Karim Malim
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« Moi… moi… moi » : une légende française s'en prend à Mbappé à cause du Ballon d'Or

Kylian Mbappé
J. Papin
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Une ambition devenue arrogance ?

À l'approche de l'annonce du lauréat du Ballon d'or, la polémique s'est enflammée autour de Kylian Mbappé, après que Jean-Pierre Papin, sacré en 1991, a adressé de vives critiques au capitaine de l'équipe de France, exprimant son agacement face à sa manière de communiquer dans la course à cette prestigieuse récompense individuelle.

Papin a reconnu le potentiel exceptionnel de Mbappé et ses statistiques records, mais il a critiqué ce qu'il considère comme une focalisation excessive sur lui-même, soulignant que remporter le Ballon d'or ne dépend pas de l'évaluation que le joueur fait de lui-même, mais de plusieurs critères déterminés par les votants.

La légende du football français a déclaré, dans des propos rapportés par le site français "Foot Mercato" : "J'admire vraiment Kylian, il détient des records, mais à un moment donné, tout tourne autour de moi, moi, moi et moi-même. Le vainqueur du Ballon d'or, ce sont les autres qui le désignent".

Papin a ajouté que les précédentes déclarations de Mbappé sur sa légitimité à remporter le trophée ont dépassé, à ses yeux, les limites acceptables, précisant : "Il a dit à un moment que personne d'autre que lui ne méritait le Ballon d'or. C'était trop pour moi, beaucoup trop".

L'ancienne star de Marseille a conclu ses critiques en affirmant que le Ballon d'or repose sur un ensemble de critères, estimant que Mbappé en remplit plusieurs, mais que l'image qu'il donne de lui-même ne sert pas sa cause dans cette course. Il a également révélé sa préférence pour l'Anglais Harry Kane dans cette lutte.

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