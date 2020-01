Sinisa Mihajlovic : "Ibrahimovic aurait pris plus de plaisir à Bologne"

Le coach de Bologne, Sinisa Mihajlovic, déplore le choix qu'a fait Ibrahimovic en signant pour Milan plutôt que pour son club.

Zlatan Ibrahimovic aurait pris «plus de plaisir» s'il avait choisi de rallier plutôt que revenir à l' , estime Sinisa Mihajlovic, l'entraineur des Rossoblu.

Le célèbre attaquant suédois est de retour dans le football italien huit ans après avoir fait ses adieux à San Siro. Après de nombreuses spéculations sur son avenir, l'ancien parisien a décidé de tenter une nouvelle aventure chez les Rossonerri. Le club lombard ayant réussi à le convaincre au nez et à la barbe de Bologne, qui le convoitait également.

Mihajlovic, qui exercait comme entraîneur débutant à l'Inter lorsque Ibrahimovic avait rejoint l'Inter en 2006, espérait crânement pouvoir récupérer le Scandinave. En vain. Ibrahimovic pense qu'il a fait le bon choix, mais le technicien serbe juge que la star scandinave se serait plus amusée à Bologne.

Il a déclaré dans un entretien à Sportweek: "C'est décevant, car je pense qu'il aurait pris plus de plaisir ici. Cela aurait été bon pour lui, pour la ville et le club, l'équipe aurait joué pour lui afin qu'il empile les buts. Je n'ai rien à redire, car il avait dit que s'il avait choisi Bologne, ce serait pour moi. Je me rends compte que d'autres facteurs sont en jeu, notamment les engagements familiaux. Ibra m'a appelé avant de prendre sa décision, il a donc tenu parole et reste un ami très cher. Cela signifie simplement que je vais devoir le battre sur le terrain maintenant. "