Metz – OM : Le mea culpa de Kévin N’Doram après ses propos déplacés

Auteur de propos déplacés lors du match de la deuxième journée de Ligue 1 entre Metz et l’OM, Kévin N’Doram revient sur ses expressions.

Alors que son équipe, le FC Metz, était menée au score (0-1) à la pause, le milieu défensif des Messins a tenu quelques mots jugés homophobes.

Kévin N’Doram fait des excuses publiques

Vendredi soir, le FC Metz accueillait l’Olympique de Marseille pour le match d’ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 française. Les Grenats étant menés (0-1) à la pause, Kévin N’Doram (27 ans) s’est arrêté au micro de Prime Video pour faire savoir sa frustration. Le joueur formé à l’AS Monaco déplore une première mi-temps ratée non seulement de sa part, mais aussi de ses coéquipiers. « On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes ! On a peur de jouer au ballon », a-t-il déclaré avant de retrouver les vestiaires.

Ces propos qui font réagir plusieurs supporters sur les réseaux sociaux, et qui intervenaient dans un contexte de lutte contre l'homophobie dans les stades de Ligue 1 et leurs tribunes. Après avoir retrouvé ses esprits après le match nul (2-2), Kévin N'Doram s'est arrêté, une deuxième fois, au micro de Prime Video pour s'excuser de ses propos.

L'article continue ci-dessous

« Si j'ai blessé quelqu'un je m'en excuse. Je ne visais personne, je parlais sous la colère. Je n'aurais pas dû dire ça. Je veux juste présenter mes excuses », a déclaré le milieu de terrain des Grenats à l’issue du match.