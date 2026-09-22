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Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

Mesure extrêmement inhabituelle : un duo du BVB rétrogradé en U23

Bundesliga
M. Beier
M. Sabitzer
Borussia Dortmund
Allemagne
Autriche

En raison de leur non-convocation respective par leurs sélectionneurs nationaux, Maximilian Beier et Marcel Sabitzer devraient apparemment s’entraîner avec l’équipe réserve du BVB la semaine prochaine. C’est ce qui ressort d’un rapport de kicker.

Selon ces informations, les deux professionnels de Dortmund doivent d’abord effectuer des séances de course individuelles, avant de rejoindre ensuite les amateurs. La même chose vaudrait apparemment aussi pour l’équipe restante de gardiens, ainsi que pour une grande partie des équipes composées d’entraîneurs, de kinésithérapeutes et de nombreux autres employés.

Alors que Beier n’a pas été convoqué par le sélectionneur national Jürgen Klopp dans le groupe de la DFB pour les matches de Ligue des nations, Sabitzer a renoncé de son plein gré à sa participation aux rencontres de l’équipe nationale autrichienne. Il a indiqué comme raison qu’il devait « gérer ses forces avec précaution ».

Tous les autres joueurs de champ du BVB en bonne santé sont quant à eux en déplacement avec leurs sélections respectives : au total, 20 professionnels de Dortmund ont été nommés pour cette XXL-trêve internationale.

Les stars blessées comme Emre Can ou Justin Lerma continueront entre-temps à travailler normalement sur leur retour pendant leur rééducation.

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