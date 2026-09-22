Selon ces informations, les deux professionnels de Dortmund doivent d’abord effectuer des séances de course individuelles, avant de rejoindre ensuite les amateurs. La même chose vaudrait apparemment aussi pour l’équipe restante de gardiens, ainsi que pour une grande partie des équipes composées d’entraîneurs, de kinésithérapeutes et de nombreux autres employés.

Alors que Beier n’a pas été convoqué par le sélectionneur national Jürgen Klopp dans le groupe de la DFB pour les matches de Ligue des nations, Sabitzer a renoncé de son plein gré à sa participation aux rencontres de l’équipe nationale autrichienne. Il a indiqué comme raison qu’il devait « gérer ses forces avec précaution ».

Tous les autres joueurs de champ du BVB en bonne santé sont quant à eux en déplacement avec leurs sélections respectives : au total, 20 professionnels de Dortmund ont été nommés pour cette XXL-trêve internationale.

Les stars blessées comme Emre Can ou Justin Lerma continueront entre-temps à travailler normalement sur leur retour pendant leur rééducation.