"Messi continuera" - L'ancien vice-président de Barcelone s'attend à ce que l'Argentin signe un nouveau contrat

Jordi Mestre dit que l'argent ne sera pas un facteur déterminant dans les discussions avec la star du club.

Lionel Messi "continuera" à Barcelone, affirme l'ancien vice-président du club Jordi Mestre, la superstar argentine devant faire passer l'ambition sportive au-dessus du gain financier. Tout nouvel accord pour le sextuple vainqueur du Ballon d'Or au Camp Nou sera lucratif, avec un grand mérite pour l'un des plus grands joueurs de tous les temps qui reflète sa position dans le football mondial.

Il pourrait remplir ses poches ailleurs puisqu'il sera agent libre, au milieu des discussions sur l'intérêt de Manchester City et du Paris Saint-Germain, mais le sacre en Coupe du Roi et un triomphe potentiel en Liga en 2020-21 peuvent permettre à l'international argentin d'être convaincu de rester en Catalogne. Mestre a déclaré à Sin Concesiones, interrogé sur la possible prolongation de contrat de Messi en Catalogne: "Messi continuera. S'il part, ce ne sera pas pour de l'argent."

Le FC Barcelone a travaillé dur pour s'assurer que Messi ait suffisamment de talent autour de lui pour garder le club compétitif et un homme clé intéressé par les défis futurs. Il a fallu un certain temps pour que la valeur soit trouvée dans certains cas, mais Ousmane Dembele et d'Antoine Griezmann ont bénéficié d'un retour de forme bienvenue dans le sprint final. Mestre a ajouté : "Pour Dembele, le problème qu'il a eu, ce sont les blessures. Sans celles-ci, il aurait été une grande recrue, comme [Philippe] Coutinho".

"Griezmann est une superstar, mais s'adapter de l'Atletico au Barca n'est pas facile", a conclu l'ancien vice-président du FC Barcelone. Les difficultés financières rendent la vie difficile pour le Barça en dehors du terrain à l'heure actuelle, le président Joan Laporta ayant remis un peu d'argent sur la table. Des efforts ont été faits pour apporter plus d'argent au club, les richesses offertes par les propositions de la Super League étant considérées comme un facteur majeur dans l'adhésion des Blaugrana à ces plans.

L'opposition à ce projet a conduit à son abandon pour le moment, après de nombreuses années de discussions, mais Jordi Mestre pense qu'un tournoi séparatiste est inévitable pour les clubs d'élite à travers l'Europe et va donc dans le sens des douze clubs fondateurs. L'ancien vice-président du FC Barcelone est pour le projet Super League : "Pour des clubs comme le Barça ou le Real Madrid, la Super League est vital".

"La communication a échoué parce qu'elle n'a pas été expliquée et il y a eu beaucoup de démagogie. Je pense qu'à la fin ça finira par se faire. La préparation de la Super League dure depuis des années, depuis 2015 ou 2016 aux réunions de l'ECA, où [Josep Maria] Bartomeu se rend. Il était l'un des principaux promoteurs", a conclu Jordi Mestre. En attendant, le FC Barcelone doit surtout se concentrer sur le cas Messi et sa fin de saison excitante.