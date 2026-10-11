« Le Bayern Munich est un club qui n’a pas besoin de vendre. Nous prenons nos décisions en position de force. Michael Olise est sous contrat avec nous jusqu’en 2029 », a déclaré Hainer à Bild TV avant d’ajouter : « J’espère qu’il prolongera un jour et je suis optimiste à ce sujet. »

Ces dernières semaines et ces derniers mois, les spéculations sur un possible départ du Français ont régulièrement ressurgi. « Que le Real Madrid ou n’importe quel autre club passe à l’attaque, nous savons très bien nous défendre. Le Bayern Munich a beaucoup à offrir », a ajouté le dirigeant de 72 ans. Les rumeurs s’étaient particulièrement intensifiées pendant la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le Real Madrid serait prêt à débourser jusqu’à 200 millions d’euros pour ce joueur d’exception.

À Munich, le club travaille toutefois à prolonger le contrat d’Olise, qui courra encore deux ans après cette saison. Aucune discussion concrète n’a cependant encore eu lieu, comme l’a révélé le directeur sportif Max Eberl en marge du match nul 2-2 contre le FC Augsbourg. Hainer reste néanmoins confiant quant à la possibilité de trouver un accord avec le joueur et son entourage.

Olise se sentirait en effet « très bien » au Bayern. « Quand il est arrivé chez nous, seuls les connaisseurs le connaissaient. Aujourd’hui, le monde entier du football le connaît », a-t-il déclaré. Et leur histoire commune serait loin d’être terminée. « Je suis convaincu qu’il remportera un jour le Ballon d’Or, peut-être même dès cette année. »

Nouveau contrat : ce que le Bayern Munich voudrait offrir à Michael Olise

Ces derniers temps, des détails ont peu à peu filtré sur la manière dont le Bayern souhaiterait convaincre le joueur de 24 ans de rester à long terme. Fabrizio Romano a notamment évoqué une clause liée au Ballon d’Or, qui permettrait à Olise de toucher une prime s’il remportait effectivement la prestigieuse récompense.

Sky a donné des précisions. Selon ses informations, le Bayern souhaiterait attirer l’international français avec un contrat valable jusqu’en 2032. Un salaire annuel de 25 millions d’euros est évoqué. Olise rejoindrait ainsi la tranche salariale des joueurs les mieux payés du club, Harry Kane et Jamal Musiala. Actuellement, Olise toucherait environ 14 millions d’euros par an. Même au Real Madrid, on partirait désormais du principe que le joueur offensif restera au Bayern, le club le plus titré d’Allemagne. Un vif intérêt du Real Madrid pour son recrutement est évoqué depuis un certain temps déjà.

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Michael Olise : le Bayern Munich lui accordera-t-il une clause libératoire ?

Du côté de l’entourage d’Olise, il aurait en revanche été indiqué qu’il ne signerait qu’avec une clause libératoire. Le joueur offensif au grand potentiel avait déjà obtenu une telle option dans son ancien club, Crystal Palace. Le Bayern Munich l’avait activée en 2024 pour recruter Olise contre 53 millions d’euros. Son contrat actuel ne comporte en revanche aucune clause libératoire.

Avant d’intensifier les démarches auprès d’Olise, le Bayern donne la priorité aux négociations avec Kane. Le contrat de l’Anglais expire à la fin de la saison. Les discussions avec le buteur s’étirent depuis des semaines. Kane a toutefois récemment laissé espérer une issue prochaine. « Nous sommes assez proches d’un accord. Je me sens bien. Une annonce ne devrait plus tarder », a déclaré le joueur de 33 ans, évoquant des « discussions ouvertes ».