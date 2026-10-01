C’est ainsi que l’attaquant danois Rasmus Höjlund a dégainé la célébrissime célébration « SIUUUU » de CR7 après son superbe but du 2-2 provisoire à la 53e minute. Un message à la superstar absente des Portugais et, en même temps, une moquerie envers ses coéquipiers, et surtout envers l’entraîneur Jorge Jesus ?

Un conflit entre le nouveau sélectionneur du Portugal et Ronaldo avait éclaté mercredi soir avec le départ anticipé de la star offensive du rassemblement de la sélection. Ronaldo n’était visiblement pas d’accord avec la manière dont Jesus s’était auparavant exprimé sur sa situation en conférence de presse. Le dernier match de Ligue des nations en Norvège avait suscité le mécontentement de CR7, lorsque Jesus l’avait laissé mijoter 90 minutes sur le banc sans le faire entrer, alors même que le joueur de 41 ans s’était échauffé pendant une demi-heure.

Qu’a dit Cristiano Ronaldo au sujet de son départ de l’équipe nationale ?

« Après la conférence de presse du sélectionneur et une discussion avec le président de la Fédération portugaise, j’ai décidé de quitter le camp de l’équipe », a expliqué Ronaldo à propos de sa décision via Instagram. Il a indiqué vouloir s’exprimer sur les raisons précises à la première occasion. Restait d’abord à savoir si ce départ furieux signifiait la fin de la carrière internationale du buteur d’Al-Nassr.

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Höjlund, attaquant du SSC Naples, s’était imposé avec autorité jeudi soir à Copenhague face au défenseur central portugais Ruben Dias après une belle passe en profondeur de Mikkel Damsgaard, avant de faire preuve d’un sang-froid total devant le gardien Diogo Costa. D’un subtil ballon piqué, il n’a laissé aucune chance au portier du FC Porto et a célébré son 15e but en sélection avec la célébration de CR7, tandis que les spectateurs reprenaient bruyamment le « SIUUUU ».