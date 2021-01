Mercato - Mateta à l'OM ? Mayence dément

A la recherche d'un attaquant, l'OM pourrait-il recruter Jean-Philippe Mateta ? A priori non si on en croit Mayence, le club de l'attaquant français.

Après avoir recruté le latéral droit Pol Lirola, prêté par la Fiorentina jusqu'à la fin de la saison, Marseille doit encore trouver son fameux « grantatakan ».

Depuis plusieurs jours, le nom d'Arkadiusz Milik, attaquant polonais du Napoli circule sur la Canebière. Mais un autre joueur plairait énormément à l' : Jean-Philippe Mateta, comme l'avait révélé Simone Rovera, notre confrère de Téléfoot, la chaîne. Le joueur était déjà dans le viseur du club olympien l'été dernier.

Info @telefoot_chaine



L’OM étudie aussi la piste Jean-Philippe Mateta(23 ans): 10 buts en 16 matches TTC avec .

Le club allemand ne ferme pas la porte à un départ en prêt avec OA. Le joueur est suivi aussi par des clubs en et #mercatOM#TeamOM — Simone Rovera (@SimoneRovera) January 8, 2021

L'attaquant français évolue à Mayence depuis l'été 2018 à Mayence. Arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais, après avoir été prêté au Havre, pour huit millions d'euros, Mateta était devenu le joueur le plus cher de l'histoire de Mayence. Et Mateta a parfaitement répondu aux attentes puisqu'il a inscrit 24 buts en 67 matches de . Et cette saison, il totalise déjà 10 buts en 17 matches, toutes compétitions confondues. Et grâce à ses bonnes performances, Mateta espère être sélectionné pour les JO 2021 à Tokyo avec les Bleuets.

Cependant, le directeur sportif de Mayence, Christian Heide, lors d'un entretien accordé au média allemand Bild, a nié avoir reçu une offre de l'OM : « Un transfert ne se fait pas parce qu'on le lit dans le journal. Personne ne nous a contactés, et il n'y a pas d'autres signes annonciateurs d'un transfert pour le moment. »