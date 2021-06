Mercato - Le PSG touche au but pour Hakimi ?

L'international marocain, déjà d'accord avec le PSG, se rapproche du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain plie mais ne rompt pas dans le dossier Achraf Hakimi. Le club de la capitale a une cible très précise en tête pour se renforcer au poste d'arrière droit. Et cette cible se nomme Achraf Hakimi. Si le Paris Saint-Germain a les moyens de faire céder l'Inter Milan, le club italien joue avec la patience du club de la capitale. Après tout, le champion d'Italie sait très bien que le couloir droit a été l'un des points faibles du Paris Saint-Germain cette saison et notamment en Ligue des champions ou Alessandro Florenzi a affiché ses limites sur le plan défensif.

L'Inter Milan se pense donc en position de force, conscient de la volonté du PSG d'absolument recruter l'international marocain pour se renforcer à ce poste. Le Paris Saint-Germain ne peut pas gagner la Ligue des champions avec de telles fragilités sur les côtés. Après deux saisons brillantes au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a encore franchi un cap à l'Inter Milan et a vu sa cote grimper sur le marché des transferts.

L'Inter Milan a besoin de liquidités cet été et préfère vendre Achraf Hakimi plutôt que Romelu Lukaku ou Lautaro Martinez. Néanmoins, le champion d'Italie ne veut pas brader son joueur. Au contraire même, l'Inter Milan espère en tirer le maximum d'argent pour vendre le moins de joueurs possible cet été. Selon Sky Sports Italia, le PSG serait prêt à répondre aux exigences du club italien en augmentant encore son offre pour Achraf Hakimi.

75M € assez pour convaincre l'Inter ?

Après une première offre à 60 millions d'euros, puis une deuxième offre à 70 millions d'euros, le Paris Saint-Germain serait désormais prêt à proposer 75 millions d'euros pour Achraf Hakimi. Reste à savoir si l'Inter Milan compte encore faire monter les enchères. Une chose est sûre, le PSG a repris la pole dans ce dossier. Le champion d'Italie a voulu faire jouer la concurrence avec Chelsea pour faire monter les enchères, mais l'offre des Blues est clairement moins bonne.

En effet, Chelsea ne propose que 55 millions d'euros et est prêt à inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Ce n'est pas l'option que préfère l'Inter Milan. Qui plus est, en plus de sa meilleure offre que Chelsea, le Paris Saint-Germain a l'avantage d'avoir la préférence du joueur. En effet, Achraf Hakimi a même déjà un accord avec le club de la capitale quant aux contours de son futur contrat au Paris Saint-Germain.

L'agent d'Achraf Hakimi a récemment confirmé que le Marocain ne sera plus à l'Inter Milan la saison prochaine. La tendance est maintenant à ce qu'il rejoigne le PSG. Au début des négociations, l'Inter Milan espérait récupérer 80 millions d'euros pour son joueur. L'Inter se contentera-t-il de 75 millions d'euros ? Cela reste à voir. Mais au fil des jours, les deux clubs continuent de discuter et semblent se rapprocher d'un accord.