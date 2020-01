Mercato - Juve : Rabiot plus une somme d'argent pour recruter Pogba ?

L'arrivée de Kulusevski a enflammé les fans de la qui devront attendre l'été pour voir le Suédois en action avec le maillot bianconero. Ils attendent désormais de voir Fabio Paratici passer à l'action sur d'autres dossiers, à commencer par celui de Paul Pogba.

La relation entre le Français et les Red Devils est loin d'être idyllique, la faute aux récentes déclarations de son agent Mino Raiola, qui s'en est vivement pris au club dans les colonnes de La Repubblica. Des mots qui n'ont guère plu à Ole Gunnar Solskjaer, lequel a assuré qu'il allait en parler avec le joueur.

Et voilà que selon The Sun, la Vieille Dame pourrait tenter de recruter le milieu de terrain français dès le mercato d'hiver. évalue Paul Pogba à environ 100 millions d'euros (il avait été recruté pour 105 millions à l'été 2016).

Juventus to offer Rabiot to Man Utd in player-plus-cash deal for Pogba https://t.co/YiCiE0F0Sp