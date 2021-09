Mercato - Clément Grenier discute avec La Spezia

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Rennes, Clément Grenier discute avec le club italien de la Spezia selon La Gazzetta dello Sport.

À la recherche d'un nouveau projet depuis la fin de son contrat au Stade Rennais au terme de la saison dernière, Clément Grenier pourrait rebondir en Italie. En effet, le marché de la Spezia pourrait ne pas être terminé selon La Gazzetta dello Sport, et la piste menant à l'ex-international français prend de l'ampleur ces dernières heures.

Pays-Bas et Norvège - Depay et Haaland étaient en feu !

Tenu en haute estime par Thiago Motta, le joueur né en 1991 avait déjà tenté sa chance en Serie A. Arrivé à la Roma en janvier 2017 après quelques 154 matches disputés sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, le joueur formé chez les Gones n'avait pas été à la hauteur de ce nouveau challenge, ne faisant que 6 petites apparitions.

Le joueur est intéressé par le projet

Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le joueur français aurait déjà indiqué son intérêt pour la Spezia. Après les premiers contacts, ces derniers jours, le directeur sportif de Spezia, Riccardo Pecini, a approfondi la discussion avec l'entourage du joueur pour comprendre la faisabilité de l'opération, compliquée financièrement.

Gareth Bale ne veut pas d'un Mondial tous les deux ans​

Milieu de terrain doté de bons pieds et d'une bonne vision du jeu, Clément Grenier pourrait jouer en tant que regista dans le 4-3-3 conçu par Thiago Motta. Le joueur de 30 ans pourrait bientôt signer un contrat et tenter une nouvelle aventure en Serie A, dans le but d'effacer sa mauvaise passe avec la Roma. Affaire à suivre.