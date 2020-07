Menotti : "Messi n'a pas 50 ans, il est toujours au sommet"

Un ancien sélectionneur argentin a loué Lionel Messi et affirmé qu'il a encore beaucoup à donner au FC Barcelone.

Lionel Messi va bientôt lier son avenir à celui de Barcelone malgré les rumeurs d'un transfert ailleurs qui commencent à circuler. C'est ce dont est convaincu Cesar Luis Menotti, l'ancien sélectionneur argentin. Ce dernier estime également que "La Pulga" a encore de très longues années de football devant lui.

Des rumeurs ont fuité dans la presse catalane cette semaine suggérant que le génie argentin commence à poser des questions sur son avenir. A un an de la fin de son bail, le sextuple Ballon d'Or aurait stoppé les discussions concernant une prolongation. Cela a donné lieu à des spéculations concernant le début de la fin avec un transfert qui pénaliserait l'international albiceleste car il n'a jusqu'ici connu qu'un seul et unique club.

Cependant, Menotti est convaincu que son compatriote parviendra à un compromis avec le Blaugrana et qu'il poursuivra dans son environnement actuel. L'ancien entraîneur du Barça, qui est maintenant directeur de l'équipe nationale argentine, a déclaré à TyC Sports: "Il est toujours à son apogée. Messi est plus représentatif de l'histoire de Barcelone que (président Josep Maria) Bartomeu. L'idée que ce problème ne se règle même pas ne m'a même pas traversé l'esprit. Messi ne pense pas au contrat quand il va sur le terrain. Il est toujours le même sur le terrain et dans son quartier. Je ne pense pas que ce soit un problème financier."

Le Barça peine depuis la reprise du championnat. L'équipe manque cruellement de régularité, mais Messi, lui, reste très performant et décisif à chaque match ou presque. La semaine dernière, il a porté à 700 son nombre de buts depuis l'entame de sa carrière. Pour Menotti, c'est la preuve qu'il reste au sommet de son art. " Il est évident que Quique Setien n'a pas encore retrouvé son équipe, a indiqué le coach champion du monde 1978. Mais Messi est toujours le même et s'il a atteint les 700 buts ce n'est pas par hasard. Il est toujours à son apogée, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il n'est plus un gamin de 18 ans, mais il n'a pas 50 ans non plus. Il a encore beaucoup de temps devant lui. Ceux qui s'interrogent sur Messi et disent qu'il ne faut pas qu'il joue pour l'équipe nationale me font rire. Sans lui, nous ne serions même pas allés à la dernière ."