Comme l’a annoncé la Fédération anglaise lundi, les Three Lions seront privés de Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (tous deux de Manchester United), Tino Livramento (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal) et Cole Palmer (Chelsea).

Tuchel s’était déjà passé de ce dernier de manière surprenante lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, s’attirant ainsi de nombreuses critiques. Il en avait été de même pour la non-sélection de Trent Alexander-Arnold du Real Madrid, qui avait lui aussi intégré la liste initiale de 27 joueurs pour le prochain bloc de matches internationaux. Palmer manque désormais l’occasion de faire ses preuves en Ligue des nations et de donner tort à Tuchel.

Après qu’il avait déjà filtré que Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest serait appelé en renfort pour remplacer Palmer, Tuchel a également réagi à l’absence de ce quintette en convoquant James Garner d’Everton. On ne sait pas s’il y aura d’autres appels en renfort.

Contre qui l’Angleterre joue-t-elle en Ligue des nations ?

Du côté de la Bundesliga, le capitaine Harry Kane du Bayern Munich et Jarell Quansah du Bayer Leverkusen ont en revanche été appelés. L’Angleterre débutera le 26 septembre (20 h 45) face au champion du monde espagnol.

Suivront les matches aller en Tchéquie (29 septembre) et en Croatie (3 octobre), avant que l’équipe de Tuchel ne retrouve les Tchèques pour finir, le 6 octobre.