Mbappé sera-t-il titulaire ? La composition probable de la France pour le match de la revanche

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L'équipe de France se prépare à affronter la Turquie, ce dimanche soir, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, un match au cours duquel les Bleus chercheront à effacer leur défaite face à l'Italie sur le score de 3-1, jeudi dernier.

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La dernière séance d'entraînement de l'équipe de France, samedi soir à Bordeaux, a livré quelques indications sur les choix du sélectionneur Zinedine Zidane, notamment en défense, avec une possible réintégration de l'attaquant Kylian Mbappé dans le onze de départ, après son absence face à l'Italie en raison d'une gêne à la cuisse.

Zidane avait démenti, lors de la conférence de presse de présentation du match contre la Turquie, l'existence de toute tension dans sa relation avec Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Zidane a assuré que la relation entre eux se déroulait de manière idéale, et il a également évoqué la position du joueur quant à une participation face à la Turquie, lors de la rencontre attendue dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, au stade Matmut Atlantique dans la ville française de Bordeaux.

Le sélectionneur français a déclaré, en réponse aux rumeurs de tension dans sa relation avec Mbappé : « Je ne comprends pas cela, mais ce n'est pas grave. Ma relation avec lui est une relation d'entraîneur à joueur, et les choses se déroulent de manière idéale. »

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Selon la chaîne française « RMC Sport », Andy Diouf est apparu au poste de latéral droit lors d'une partie de l'opposition tactique, au sein du groupe qui portait les chasubles jaunes, et qui comprenait également Jérémy Jacquet et Ibrahima Konaté dans l'axe de la défense, tandis qu'Adrien Truffert a débuté la séance au sein du même groupe, avant de la terminer sans la chasuble jaune.

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Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a participé aux côtés de Lucas Da Cunha, tandis que le choix n'était pas encore tranché entre Eduardo Camavinga et Rayan Cherki pour compléter le trio, dans un contexte de concurrence entre eux pour le poste restant.

En attaque, les prévisions laissent entrevoir la possibilité de s'appuyer sur le trio Michael Olise, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

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L'équipe de France devrait débuter la rencontre avec la composition suivante :

Gardien de but : Mike Maignan.

Défense : Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert.

Milieu de terrain : Warren Zaïre-Emery, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga ou Rayan Cherki.

Attaque : Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.

L'équipe de France avait entamé son parcours en Ligue des nations avec des résultats positifs, avant de subir une défaite trois buts à un face à l'Italie lors de la dernière journée, après avoir pourtant ouvert le score par Michael Olise.

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Les équipes de France et d'Italie occupent la tête du groupe 1 avec 10 points chacune, tandis que la Belgique arrive à la troisième place avec 9 points, la Turquie fermant le classement sans aucun point, ce qui rend la dernière journée décisive pour déterminer les qualifiés pour les quarts de finale.

Il convient de rappeler que le match aller entre la France et la Turquie, qui s'était déroulé sur le terrain de cette dernière, s'était soldé par une victoire des Bleus sur le score d'un but à zéro.

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Le sélectionneur Zinedine Zidane espère rééditer la victoire au stade Atlantique de Bordeaux, afin de terminer la phase de groupes de manière positive et d'effacer les effets de la défaite contre l'Italie.