Mbappé répond à sa manière à la polémique parisienne et révèle l'évolution de sa blessure

Alors que son voyage à Paris en compagnie de sa compagne Esther Expósito a suscité une vive polémique parmi les supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé a tenu à clarifier la situation à sa manière, en dévoilant les dernières nouvelles de sa convalescence après la blessure au genou contractée avec l'équipe de France.

Mbappé s'est blessé lors de la rencontre face à la Turquie, après avoir souffert d'une hyperextension de l'arrière de son genou gauche, avant de rentrer à Madrid pour entamer son programme de soins et de rééducation.

Mais le voyage de l'attaquant français à Paris et son apparition dans une boîte de nuit en compagnie d'Expósito ont provoqué le mécontentement d'une partie des supporters du Real Madrid, qui se sont interrogés sur les raisons de son absence du centre de Valdebebas durant sa période de convalescence.

Le club a précisé que Mbappé avait obtenu une autorisation préalable pour voyager, et qu'il avait poursuivi son programme de rééducation dans la capitale française, malgré la persistance de la polémique autour de cet épisode, comme l'a rapporté le journal « Mundo Deportivo » espagnol.

Face à la montée des critiques, Mbappé a publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux des photos de ses séances de rééducation, où on le voit courir sur un tapis roulant et utiliser le vélo, signe de l'avancée de sa convalescence.

Selon les indicateurs actuels, Mbappé pourrait être prêt à faire son retour face à Villarreal le 10 octobre au stade Santiago-Bernabéu, mais sa participation à la rencontre n'a pas encore été définitivement tranchée, son retour pouvant être repoussé jusqu'au match contre la Roma en Ligue des champions le 14 octobre.







