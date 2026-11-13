Mbappé place Zidane face à un test difficile : un pari qui pourrait tourner au cauchemar

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La défaite face à l'Italie n'a pas été un simple accroc passager en ce début de parcours de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France : elle a placé le nouveau sélectionneur devant un examen précoce qui ne tolère guère les erreurs de calcul. Après ce revers trois buts à un sur la pelouse de San Siro, la France se retrouve dans l'obligation de battre la Turquie pour sauver sa situation en Ligue des nations, ce qui a ramené le nom de Kylian Mbappé sur le devant de la scène, malgré les doutes entourant son état physique. Entre le besoin qu'a l'équipe de son capitaine et la crainte d'une rechute de sa blessure, Zidane se retrouve face à une décision d'une grande délicatesse : doit-il prendre le risque d'aligner sa star numéro un ou chercher une autre voie pour éviter une catastrophe précoce ?

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Zidane a encaissé son premier vrai coup dur depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France, après une défaite 3-1 face à l'Italie, dans un match qui ne figurait pas parmi les scénarios envisagés par le technicien né à Marseille pour le début de sa nouvelle aventure. Malgré le superbe but inscrit par Michael Olise en première période, les Bleus n'ont pas pu éviter la chute, lors d'une rencontre qui a clairement révélé l'ampleur de l'impact laissé par l'absence de Mbappé dans la ligne d'attaque.

Le match face à la Turquie, prévu dimanche, est devenu un test décisif pour Zidane et ses hommes, puisque l'équipe de France doit s'imposer et empocher les trois points pour assurer sa qualification en quarts de finale de la Ligue des nations. Le nouveau sélectionneur n'a plus beaucoup de marge pour les expérimentations, d'autant que tout nouveau faux pas pourrait transformer son début tant attendu en crise précoce.

L'absence de Mbappé face à l'Italie a été l'un des dossiers majeurs qui ont occupé la presse française, d'autant que le joueur souffre d'une légère blessure aux tendons du genou, sans que la Fédération française de football n'ait dévoilé de détails clairs sur son état, selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol "AS".

Le flou a entouré la situation depuis le début du rassemblement, puisque la Fédération n'a publié aucun rapport médical précisant la nature de la blessure ou sa gravité, et n'a pas non plus apporté de précisions sur la date du retour de la star du Real Madrid sur les terrains. Bien que Mbappé ait voyagé avec ses coéquipiers en Italie, Zidane a confirmé à la veille du match qu'il ne serait pas disponible pour jouer, sans entrer dans davantage de détails.

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Zidane ouvre la porte au retour du capitaine

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Après la défaite face à l'Italie, Zidane s'est montré optimiste quant à la possibilité de récupérer les services du capitaine de l'équipe de France pour le match contre la Turquie, affirmant que le maintien du joueur au sein du rassemblement reflète la conviction du staff technique que sa blessure n'est pas grave. Le technicien français a déclaré : « Je l'espère. C'est pour cela qu'il est resté avec le groupe. Je ne pense pas que sa blessure soit grave. On le verra demain quand nous serons à Bordeaux, et l'objectif, c'est qu'il joue. »

Les déclarations de Zidane traduisent une volonté claire de préparer Mbappé pour le prochain rendez-vous, d'autant que l'équipe a besoin de toutes ses armes offensives pour franchir l'obstacle turc. Mais l'optimisme autour du retour du joueur ne signifie pas nécessairement que son état physique lui permet de disputer un match entier, ce qui laisse la décision finale suspendue à l'évaluation du staff médical.

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Le match face à l'Italie n'est pas le premier que Mbappé a manqué en raison de ses problèmes physiques ; il s'inscrit dans le prolongement d'une série d'absences qui le poursuivent ces derniers temps. Il a manqué quatre matchs consécutifs à cause de la blessure, après avoir été contraint de quitter le rassemblement de l'équipe lors de la première trêve internationale sous la direction de Zidane, à la suite d'un problème physique survenu alors qu'il inscrivait le but d'ouverture face à la Turquie.

Il n'a pas non plus participé aux entraînements collectifs avec ses coéquipiers au centre de Clairefontaine mercredi, avant que la Fédération française n'annonce son indisponibilité pour le match face à l'Italie. La répétition de ce problème a suscité des inquiétudes quant à la capacité du joueur à retrouver sa pleine condition physique, d'autant que toute précipitation dans son retour pourrait l'exposer à une nouvelle rechute.

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Risque calculé ou pari inutile ?

Les calculs de Zidane auraient pu être différents si le match face à l'Italie avait été décisif pour le parcours de la France dans les qualifications pour la Coupe du monde, mais le sélectionneur a choisi de ne pas prendre de risque avec Mbappé, préférant l'écarter de la rencontre en attendant que son état s'améliore.

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Malgré son affirmation selon laquelle il ne prendra pas de risque avec sa première star, le fait que le joueur ne soit pas retourné au Real Madrid et qu'il soit resté au sein du rassemblement de l'équipe traduit la confiance du staff technique et médical dans la possibilité de le préparer avant le rendez-vous de dimanche. L'équation paraît ici complexe : la France a besoin de Mbappé au meilleur de sa forme, mais elle ne peut ignorer les risques physiques liés à son utilisation avant la fin de sa guérison.

L'importance du match face à la Turquie ne se limite pas au fait qu'il constitue le test décisif pour Zidane ; elle est aussi liée au sort des Bleus en Ligue des nations. L'échec à empocher les trois points, conjugué à une victoire de la Belgique sur l'Italie, signifierait l'élimination de la France de la course à la qualification en quarts de finale.

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Ce scénario serait un coup dur pour le début de Zidane, qui a pris les commandes au milieu de grandes ambitions de remettre l'équipe sur les rails, en s'appuyant sur son expérience, sa personnalité de leader et son parcours exceptionnel avec le football français. C'est pourquoi le rendez-vous de dimanche apparaît comme bien plus qu'un simple match pour engranger des points : c'est un test précoce de sa capacité à gérer les crises et la pression.

La relation entre Zidane et Mbappé sous la loupe

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Au-delà des calculs techniques et physiques, la relation entre Zidane et Mbappé s'impose dans le décor, après que les spéculations se sont intensifiées quant à l'absence d'une entente totale entre les deux parties ces derniers temps. La presse française observe de près la nature de la relation entre le sélectionneur et le capitaine de l'équipe, surtout dans un contexte où l'on évoque certaines divergences liées au rôle que joue le joueur sur le terrain.

Le poste de Mbappé a été l'un des dossiers majeurs ayant suscité la controverse, après que Zidane s'est appuyé sur lui à l'aile gauche lors de son premier match avec l'équipe de France. Le sélectionneur a estimé que ce poste était le plus adapté aux qualités de sa star, mais ce choix n'a pas été pleinement accepté par le joueur, qui préfère évoluer à un poste offensif plus proche du but.

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Lorsque Zidane a dévoilé la liste de l'équipe la semaine dernière, il a laissé entendre que Mbappé retrouverait son poste de prédilection, dans une tentative de dissiper les interrogations sur son rôle offensif. En cas de guérison, le capitaine de la France devrait débuter le match face à la Turquie dans le onze titulaire, en s'appuyant sur lui en pointe plutôt que de le replacer à l'aile gauche.

L'absence de signes évidents de collaboration entre le sélectionneur et le joueur lors des entraînements ouverts aux médias a soulevé davantage d'interrogations, même si cela ne suffit pas à lui seul pour juger de la nature de leur relation. Mais il est certain que les deux parties doivent parvenir rapidement à une entente, d'autant que la réussite du projet de Zidane est largement liée à sa capacité à exploiter ses principales stars.

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Zidane ne semble pas être de ces entraîneurs qui cèdent à la pression ou qui laissent le bruit extérieur influencer leurs décisions, fort d'une longue expérience de joueur et d'entraîneur au plus haut niveau. Mais il est conscient que le match face à la Turquie sera son premier véritable test dans une rencontre qui n'admet ni calculs compliqués ni occasions gâchées.

La présence de Mbappé au meilleur de sa forme sera un facteur décisif dans les ambitions de la France, mais son utilisation avant la fin de sa guérison pourrait transformer la solution attendue en un problème plus grand encore. Entre la nécessité de la victoire et la crainte d'une rechute, Zidane se tient face à une équation difficile, dont le titre le plus marquant est : sauver la France sans sacrifier sa première star.