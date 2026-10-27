Le sacre de Harry Kane, star du Bayern Munich, au Ballon d'Or 2026 n'a pas été qu'une simple victoire des chiffres et des performances sur le terrain. Il a aussi ouvert la porte à une autre interrogation, liée au rôle qu'ont joué les déclarations médiatiques de ses concurrents, Kylian Mbappé et Lamine Yamal, dans la course au trophée.

Et pour cause : les deux stars avaient multiplié les déclarations fortes pour affirmer leur légitimité à l'emporter, au moment même où les journalistes votaient pour désigner le meilleur joueur du monde.

La pression de Mbappé sur les journalistes

Dans un entretien accordé au quotidien français L'Équipe en septembre dernier, Mbappé, star du Real Madrid, a affiché sa confiance quant à sa légitimité à remporter le trophée, affirmant qu'il pensait avoir une chance de le gagner et que cela faisait partie de ses objectifs proches, avant d'aller encore plus loin : « Je ne pense pas qu'un seul joueur ait réalisé une meilleure saison que moi. »

Mbappé a également insisté sur le fait que le Ballon d'Or est une récompense individuelle, en s'appuyant sur l'ère Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, soulignant que le trophée n'est pas décerné à des joueurs ordinaires, mais à ceux qui affichent des niveaux exceptionnels. Il a même indiqué qu'il voterait pour lui-même si on lui demandait de choisir le lauréat.

Mbappé ne s'est pas contenté d'exprimer son ambition de l'emporter : il s'est présenté comme le plus méritant pour le trophée, en s'appuyant sur ses statistiques en matière de buts, après avoir inscrit 42 buts en 44 matchs de compétition avec le Real Madrid durant la saison évaluée, en plus de son éclat lors de la Coupe du monde, dont il a terminé meilleur buteur avec 10 réalisations.

Malgré la force de ces chiffres, la star française n'a pas remporté de grands titres avec son club ou sa sélection durant cette même saison, ce qui a offert à ses concurrents, au premier rang desquels Kane, un avantage au regard du critère des accomplissements collectifs.

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Yamal entre dans la polémique publique

Quant à Lamine Yamal, star du Barça, il s'est lui aussi engagé dans une joute publique avec Mbappé au sujet des critères de désignation du lauréat, après avoir souligné qu'il avait réalisé une saison remarquable avec son club et la sélection espagnole, et qu'il possédait ce qu'il fallait pour concourir au trophée. Mais il a suscité une plus grande controverse par ses déclarations sur la valeur des buts dans la désignation du vainqueur.

Yamal a déclaré, dans un entretien accordé à Movistar Plus, que le Ballon d'Or devait être attribué au meilleur joueur du monde, et non à un joueur qui marque 80 buts, expliquant que marquer un tel nombre de buts méritait le trophée de meilleur buteur, tandis que le Ballon d'Or représente une distinction différente, avant d'ajouter que beaucoup ne comprenaient pas la différence entre les deux.

Les propos de Yamal ont été interprétés comme une allusion à Mbappé, qui a brillé de manière exceptionnelle sur le plan individuel la saison passée.

Yamal avait affirmé, dans des déclarations antérieures au cours du mois de septembre, qu'il n'avait pas besoin de quémander les voix des journalistes, soulignant qu'il avait accompli un travail impressionnant avec le Barça et la sélection espagnole, et qu'il remercierait ses coéquipiers s'il remportait le trophée.

Mais ses déclarations ultérieures, selon lesquelles un joueur qui inscrit un nombre considérable de buts ne mérite pas le Ballon d'Or, ont donné au débat une tout autre orientation, dès lors qu'elles semblaient minimiser l'importance de l'une des armes les plus redoutables dont disposaient Mbappé et Kane.

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Un timing fatal

Ces déclarations revêtent une importance particulière au regard de leur calendrier, puisqu'elles sont intervenues durant la période de vote du jury, qui compte 100 journalistes sportifs représentant les pays les mieux classés au classement de la Fédération internationale de football, avant la clôture du scrutin le 28 septembre, chaque journaliste devant choisir dix joueurs et les classer selon ses préférences.

Ainsi, les déclarations de Mbappé et Yamal n'étaient pas de simples opinions passagères sur le trophée : elles sont survenues alors que les votants étaient déjà en train d'arrêter leurs positions sur les candidats.

De là, on peut avancer l'hypothèse que cette campagne médiatique a pu se retourner contre ses auteurs, certains journalistes ayant peut-être eu le sentiment que cette insistance répétée sur la légitimité à l'emporter constituait une tentative d'influer sur leurs décisions ou de faire pression sur eux, plutôt que de laisser les performances sur le terrain parler d'elles-mêmes.

Il n'existe aucune preuve que les déclarations des deux stars aient modifié des voix précises, mais le ton employé par chacun d'eux a pu influer sur l'image que certains votants se sont formée des candidats, surtout dans une course aussi serrée.

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Kane a-t-il compris le jeu ?

En revanche, les déclarations de Kane se sont distinguées par une plus grande mesure, puisqu'il a évité d'entrer dans une joute directe avec ses concurrents et s'est concentré sur son rendement, ses coéquipiers et les accomplissements réalisés par le Bayern Munich et la sélection anglaise.

L'attaquant anglais a déclaré, dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, qu'il n'aimait pas trop parler de lui-même, avant de qualifier la saison passée de meilleure de sa carrière, sur les plans individuel et collectif, affirmant que marquer 73 buts durant la saison parlait de lui-même, et adressant ses remerciements à ses coéquipiers et à tous ceux qui l'avaient aidé à atteindre ce total.

Kane a également fait preuve d'un net respect pour la concurrence, en reconnaissant la difficulté de choisir parmi un groupe de joueurs ayant réalisé des saisons exceptionnelles, soulignant que la décision revenait aux journalistes et qu'il ne pouvait pas contrôler leur manière d'évaluer les candidats.

Au lieu de se présenter comme le seul choix possible, il a reconnu que les autres concurrents disposaient eux aussi d'arguments solides pour l'emporter, un discours qui a pu renforcer son image de joueur confiant dans ses accomplissements, mais ne cherchant pas à imposer son avis aux détenteurs des voix.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

Sur le plan des chiffres, Kane disposait d'un argument solide difficile à ignorer : il a inscrit 61 buts dans les différentes compétitions avec le Bayern Munich durant la saison 2025-2026, contre 42 buts pour Mbappé avec le Real Madrid et 24 buts pour Yamal avec le Barça en compétitions de clubs.

En ajoutant ses buts avec la sélection anglaise, le total de l'attaquant anglais a grimpé à 73 buts, auxquels s'ajoutent huit passes décisives en 65 matchs. Il a également été couronné du Soulier d'or européen et a contribué aux victoires du Bayern en championnat d'Allemagne, en Coupe d'Allemagne et en Supercoupe d'Allemagne.

Ces chiffres n'étaient pas qu'un simple bilan de buts imposant : ils correspondaient aux critères officiels du trophée, qui placent la performance individuelle décisive et éblouissante au premier rang des considérations, suivie de la performance collective et des titres, puis du comportement et de l'esprit sportif.

Ainsi, Kane a conjugué excellence individuelle et accomplissements collectifs, tandis que Mbappé manquait des grands titres susceptibles d'étayer son dossier, et que le bilan de buts de Yamal n'était pas proche des chiffres de l'attaquant anglais, malgré ses contributions à la construction des buts et ses sacres avec le Barça et la sélection espagnole.

En fin de compte, on ne peut pas affirmer avec certitude que les déclarations de Mbappé et Yamal ont contribué directement au sacre de Kane au Ballon d'Or, mais il est possible qu'elles lui aient offert un avantage indirect dans la course au trophée.