Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, a fait l'objet de nombreuses critiques en Espagne, après avoir évoqué publiquement ses chances dans la course au Ballon d'Or, et ce quelques jours seulement avant la clôture des votes pour ce trophée.

Mbappé avait affirmé qu'il avait réalisé « une excellente année sur le plan individuel », estimant que la performance personnelle constitue le critère le plus important dans la course au sacre du Ballon d'Or, des déclarations qui ont suscité de fortes réactions de la part de plusieurs journalistes sur la radio « Cadena SER ».

Selon ce qu'a rapporté le réseau français « Foot Mercato », le journaliste espagnol Julio Pulido s'est interrogé sur la façon dont les supporters du Real Madrid allaient accueillir ces déclarations, à un moment où l'équipe ne détient aucun titre majeur ces derniers temps, tandis que son confrère Javier Herráez a estimé que l'attaquant français aurait mieux fait d'éviter de s'exprimer de cette manière, en particulier après sa prestation lors du derby contre l'Atlético de Madrid.

De vives critiques concernant sa candidature au Ballon d'Or

Les critiques ne se sont pas arrêtées à ses déclarations, mais se sont étendues aux chances de Mbappé de remporter le trophée, Antón Meana ayant révélé qu'il ne plaçait même pas l'attaquant du Real Madrid dans sa liste des cinq meilleurs joueurs du monde.

Meana a inclus dans ses calculs des noms tels que Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, faisant ainsi passer Mbappé après eux dans sa propre course au Ballon d'Or.

De son côté, Dani Garrido a critiqué le fait que Mbappé se concentre de manière exagérée sur ses chiffres individuels, soulignant que Harry Kane avait été sacré du Soulier d'Or, tout en estimant que l'évaluation de la course au Ballon d'Or ne devait pas reposer sur les seules statistiques individuelles.

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Le journaliste espagnol est allé plus loin, en mettant en lumière les performances de Mbappé dans les grands matchs, déclarant : « Marquer des buts en Coupe du monde face à l'Irak, à la Suède et au Paraguay, c'est formidable », avant de pointer l'absence de l'impact attendu de la part du joueur lors de la défaite de la France contre l'Espagne sur le score de 2-0.

Ces vives critiques interviennent alors que Mbappé défend publiquement ses chances de remporter le Ballon d'Or, dans une course marquée par une forte concurrence entre plusieurs des plus grandes stars du football mondial.

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