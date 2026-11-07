Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des blocages géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très pratique.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application officielle de streaming de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application officielle de streaming de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous & trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès de votre diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Mainz 05 - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Le Bayern Munich se déplace samedi à la MEWA Arena pour affronter Mainz 05. Le leader munichois abordera ce match de Bundesliga dans des circonstances particulières.

Le Bayern arrive chez les Hessois rhénans après une impressionnante victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions, mais traverse toujours une crise d’effectif en attaque. Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Ismael Saibari manquent à l’appel : quatre titulaires sur les ailes et en pointe.

De plus, l’entraîneur principal Vincent Kompany ne prend toujours pas place sur le banc en raison d’une irritation des méninges. Son adjoint Aaron Danks dirige l’équipe et s’est récemment montré prudemment optimiste quant à l’évolution de son rétablissement, sans toutefois donner de date de retour.

Mainz traverse de son côté une période difficile. Les Hessois rhénans ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs officiels, dont un 1-4 contre Elversberg, et n’ont pris qu’un point sur douze possibles à domicile cette saison en championnat.

Il serait néanmoins risqué de sous-estimer Mainz. Le FSV a déjà créé la surprise à plusieurs reprises face au Bayern. Malgré son succès à Madrid, le club le plus titré d’Allemagne présente une faiblesse : il a concédé quatre matchs nuls lors de ses huit dernières rencontres officielles.

Harry Kane, tout juste sacré Ballon d’Or et sa prolongation de contrat en poche, mènera l’attaque. Michael Olise et Alphonso Davies, si ce dernier n’est pas ménagé, devraient l’accompagner en attaque.

Voici où et comment suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Mainz 05 et au Bayern Munich ?

Mainz reste sur un bilan décevant d’une victoire, aucun match nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Le FSV s’est récemment incliné 1-4 contre Elversberg, après avoir également perdu face au Werder Brême (2-3) et au Bayer Leverkusen (3-4). Sur cette période, Mainz a encaissé 14 buts et n’en a marqué que cinq.

Le Bayern Munich affiche une forme nettement meilleure, avec trois victoires, deux matchs nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs officiels. Après le match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund en championnat, il a signé une belle victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions. Sur cette période, le Bayern a marqué 15 fois et encaissé sept buts.

Mainz 05 - Bayern Munich : compositions

Mainz 05 - Bayern Munich : forme

Mainz 05 - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Mainz 05 - Bayern Munich : les classements