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Bundesliga
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Mayence 05 - Bayern Munich : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
Bundesliga

En Bundesliga, Mayence 05 affronte le Bayern Munich. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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Mainz 05 - Bayern Munich : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
MEWA Arena

Le Bayern Munich se déplace samedi à la MEWA Arena pour affronter Mainz 05. Le leader munichois abordera ce match de Bundesliga dans des circonstances particulières.

Le Bayern arrive chez les Hessois rhénans après une impressionnante victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions, mais traverse toujours une crise d’effectif en attaque. Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Ismael Saibari manquent à l’appel : quatre titulaires sur les ailes et en pointe.

De plus, l’entraîneur principal Vincent Kompany ne prend toujours pas place sur le banc en raison d’une irritation des méninges. Son adjoint Aaron Danks dirige l’équipe et s’est récemment montré prudemment optimiste quant à l’évolution de son rétablissement, sans toutefois donner de date de retour.

Mainz traverse de son côté une période difficile. Les Hessois rhénans ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs officiels, dont un 1-4 contre Elversberg, et n’ont pris qu’un point sur douze possibles à domicile cette saison en championnat.

Il serait néanmoins risqué de sous-estimer Mainz. Le FSV a déjà créé la surprise à plusieurs reprises face au Bayern. Malgré son succès à Madrid, le club le plus titré d’Allemagne présente une faiblesse : il a concédé quatre matchs nuls lors de ses huit dernières rencontres officielles.

Harry Kane, tout juste sacré Ballon d’Or et sa prolongation de contrat en poche, mènera l’attaque. Michael Olise et Alphonso Davies, si ce dernier n’est pas ménagé, devraient l’accompagner en attaque.

Voici où et comment suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Mainz 05 et au Bayern Munich ?

Mainz reste sur un bilan décevant d’une victoire, aucun match nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Le FSV s’est récemment incliné 1-4 contre Elversberg, après avoir également perdu face au Werder Brême (2-3) et au Bayer Leverkusen (3-4). Sur cette période, Mainz a encaissé 14 buts et n’en a marqué que cinq.

Le Bayern Munich affiche une forme nettement meilleure, avec trois victoires, deux matchs nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs officiels. Après le match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund en championnat, il a signé une belle victoire 2-0 sur le terrain de l’Atlético Madrid en Ligue des champions. Sur cette période, le Bayern a marqué 15 fois et encaissé sept buts.

M05

M05 - Forme

B04
D3-4
S04
V0-1
SVW
D2-3
BOC
D2-0
ELV
D4-1
But marqué (encaissé)
7/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCB

FCB - Forme

ARS
N2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
N2-2
ATM
V0-2
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Mainz 05 - Bayern Munich : compositions

Mayence vs Bayern Munich Équipes probables

3-5-2
Mayence crest
Mayence
M05
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaF. GruberF. GruberN. AmiriN. AmiriS. WidmerS. WidmerJ. LeeJ. LeeK. SanoK. SanoA. CaciA. CaciS. BeckerS. BeckerP. TietzP. TietzM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
3-5-2
Mayence

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • U. Fischer
  • V. Kompany

Mainz 05 - Bayern Munich : forme

M05

M05 - Forme

B04
D3-4
S04
V0-1
SVW
D2-3
BOC
D2-0
ELV
D4-1
But marqué (encaissé)
7/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCB

FCB - Forme

ARS
N2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
N2-2
ATM
V0-2
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Mainz 05 - Bayern Munich : bilan des confrontations directes

Face à face

MayenceNulBayern Munich
1
1
3
Bundesliga
Mayence badge
Mayence
M05
3
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Mayence badge
Mayence
M05
2
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
Mayence badge
Mayence
M05
0
FDM
Bundesliga
Mayence badge
Mayence
M05
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
DFB-Pokal
Mayence badge
Mayence
M05
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FDM
7Buts marqués14
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Mainz 05 - Bayern Munich : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
HambourgHambourgHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
83231318-511
V
D
V
D
N
10
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
11
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
14
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91171225-134
D
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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