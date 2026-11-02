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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images
Abobakr El Mokadem
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« Mauvaise nouvelle pour Vinicius ! » : Valdano tire la sonnette d'alarme pour la star brésilienne

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Mourinho sème le doute sur son avenir

Le Real Madrid traverse l'une de ses meilleures périodes cette saison. Après sa victoire dans le Clasico face à son rival historique, le Barça, l'équipe de Mourinho a de nouveau prouvé son excellent niveau avec un succès important contre le Racing.

Cette victoire, acquise hier sur un score de trois buts à zéro, a été marquée par la présence de Pan Diomandé comme titulaire une nouvelle fois, ainsi que par l'absence de Vinicius Junior pour suspension.

Le joueur ivoirien a de nouveau livré une prestation exceptionnelle, couronnée par un superbe but inscrit depuis l'entrée de la surface. Ses statistiques depuis son retour de la trêve internationale parlent d'elles-mêmes : quatre buts et quatre passes décisives en six matches disputés.

Cette progression n'a pas échappé à Jorge Valdano, analyste sportif de renom, qui a évoqué l'évolution du joueur sur la chaîne Movistar, en mettant en lumière sa maturité acquise depuis ses débuts.

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04 nov. 2026

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La légende du Real Madrid a d'abord déclaré : « Diomandé a gagné en confiance en lui ; il paraissait hésitant lors des premiers matches. »

L'Argentin s'est toutefois également attardé sur les répercussions que cette bonne dynamique collective pourrait avoir sur Vinicius.

Valdano a affirmé : « Ces matches constituent une mauvaise nouvelle pour Vinicius, qui devra reconquérir la place que ses coéquipiers lui ont prise. »

Cette réflexion met en lumière la nouvelle situation à laquelle fait face le Brésilien, dont la place dans le onze de départ n'est plus garantie après les récentes prestations de ses coéquipiers, et en particulier de Diomandé.

Ainsi, Vinicius débutera comme titulaire mercredi en Ligue des champions face à l'AEK Athènes, avant de purger le dernier match de sa suspension en Liga contre Valence. Il sera ensuite en mesure de retrouver les compétitions nationales après la trêve internationale lors du match face au Celta Vigo.

Mourinho a déclaré en conférence de presse avant le match contre le Racing : « J'admire Vinicius et j'ai besoin de lui, mais je ne dis pas qu'il sera titulaire. »

 

 

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