L’entraîneur du Bayern a dû composer avec de fortes douleurs à la hanche lors du match de Bundesliga contre le RB Leipzig, samedi. Il souffre également d’une infection virale. Une combinaison qui a contraint Kompany à rester assis sur le banc pendant presque toute la rencontre. Son adjoint Aaron Danks a assuré presque seul les consignes au bord du terrain.

Le quotidien Bild a dévoilé de nouveaux détails sur l’état de santé du Belge, qui est même resté chez lui lundi et n’a pas participé à l’entraînement à huis clos. Outre Danks, ses adjoints Rene Maric, Floribert N’Galula et Daniel Fradley l’ont remplacé.

Lundi, Kompany aurait été examiné par les médecins, autour du professeur Roland Schmidt, interniste de l’équipe. En interne, sa maladie n’est pas prise à la légère, tant l’entraîneur de 40 ans semblait affaibli autour du match contre Leipzig. Il aurait bien pris la parole dans le vestiaire, mais se serait allongé sur un canapé de l’Allianz Arena à la mi-temps comme après le coup de sifflet final.

Bayern Munich : pourquoi Vincent Kompany a-t-il mal à la hanche ?

Selon la tz les problèmes de hanche seraient liés à la grippe, qui provoquerait des complications au niveau d’anciennes cicatrices. Contre Leipzig, en quittant les couloirs pour rejoindre la pelouse de l’Allianz Arena, il a ainsi éprouvé des difficultés visibles à monter les escaliers.

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Après le match, Kompany a également fait l’impasse sur la traditionnelle série d’interviews, laissant les dirigeants, dont Max Eberl, répondre aux questions. « Il est actuellement allongé dans le vestiaire des entraîneurs », a déclaré le directeur sportif à Sky avant de souligner : « Il ne va vraiment pas bien. » Joshua Kimmich, lui, n’était au courant de rien. « Qu’est-ce qu’il a ? Je n’en ai pas du tout entendu parler », a-t-il dit, avant de plaisanter : « Je crois qu’il n’a pas envie de vous voir. »

Eberl s’est toutefois montré optimiste quant à la possibilité de voir Kompany retrouver des forces pour le match important contre Arsenal en Ligue des champions. « Nous partons clairement du principe que ce ne sera pas un problème pour mercredi. » Il a néanmoins reconnu : « Je ne peux pas encore dire quel rôle il jouera. »

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Selon le quotidien Bild, les dirigeants du Bayern restent confiants, à la veille du duel contre le finaliste de l’année dernière, quant à la capacité de Kompany à diriger son équipe. Le fait qu’il soit déjà revenu à la Säbener Straße dimanche pour préparer la rencontre constituait un signe positif.

Il était toutefois absent de la dernière séance d’entraînement mardi. « Vincent Kompany doit se ménager en raison de son infection virale et souhaite le faire », a indiqué le club munichois. Outre la séance de 14 h, l’entraîneur renonce également à la conférence de presse prévue à 16 h.







