Matthaus : "Ginter est comme Ramos et il ne fera que s'améliorer"

L'ancien champion du monde allemand a fait part de son admiration envers le défenseur de Borussia M'Gladbach, Matthias Ginter.

L'arrière central du Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter, a été comparé au capitaine du Sergio Ramos par la légende allemande Lothar Matthaus.

Seuls le et le ont concédé moins de buts que M'Gladbach au cours des premières semaines de la saison de , et cela est en grande partie dû à l'influence de Ginter. L'arrière central, qui n'a pas manqué une seconde d'action pour son équipe cette saison, fête ses 27 ans en janvier et le lauréat du Mondial 1990 estime que le meilleur est encore à venir pour lui.

"Ginter est devenu un leader en défense, de la même manière que Ramos au Real", a déclaré Matthaus à Sky Deutschland. "Il ne donne pas seulement des instructions à ses coéquipiers mais les dirige également. C'est ce que Ginter fait vraiment bien en ce moment. Il me rappelle Ramos."

Matthaus pense qu'il y a eu un changement dans l'approche des matches de l'international allemand (33 sélections) : "Il est plein de confiance en ce moment et est devenu une personnalité forte, a-t-il jugé. Par le passé, il n'était pas aussi expressif et avait tendance à suivre la meute. Maintenant, il prend ses responsabilités et prend des décisions importantes - en défense et en attaque."

Matthaus conclut en prévenant qu'avec un contrat qui expire dans moins de deux ans, le défenseur doit être considéré comme une priorité pour son club. "Son contrat actuel prend fin en 2022, mais le Borussia doit s'asseoir avec lui et le cadenasser pour longtemps. Ginter a fait d'énormes progrès ces derniers temps et il ne fera que s'améliorer."