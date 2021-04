Manuel Pellegrini : "Le Real Madrid a l'habitude de batailler sur plusieurs fronts"

Alors que son équipe se déplace à Madrid, l'entraîneur du Betis ne s'attend pas à ce que le Real soit déstabilisé par le choc à venir face à Chelsea.

Toujours aux prises avec le Barça et l'Atlético dans la course au titre, le Real Madrid accueille le Betis ce samedi soir, en Liga. Un match piège par excellence pour les hommes de Zinédine Zidane, face à une équipe joueuse et pointant à la sixième place au classement. Mais Manuel Pellgrini, l'entraîneur des Andalous, s'attend à un dur combat.

"Un Bernabéu plein est toujours important pour l'équipe qui reçoit, mais ça reste le Real Madrid. Bien qu'ils jouent à Valdebebas, ils sont en course pour la Liga et en demi-finale de la Ligue des Champions. Je ne crois pas que le changement de décor ait une quelconque influence (...) Le Real Madrid a un effectif important et a l'habitude de batailler sur plusieurs fronts, je ne pense pas que Chelsea va les distraire de l'obligation de gagner les trois points", a ainsi confié le technicien en conférence de presse.

"L'Atletico est en tête mais tout peut changer d'ici la fin de la saison"

Manuel Pelligrini s'attend surtout à une fin de saison particulièrement disputée dans les hauteurs du classement. "Il y a quatre équipes à la lutte et il y a 18 points en jeu. Je pense que les quatre du haut vont se battre jusqu’au bout. L'Atletico est en tête mais tout peut changer d'ici la fin de la saison", a analysé l'ancien coach de City.

Pour ce match face à Madrid, le Betis sera malheureusement privé de son maître à jouer Nabil Fekir, suspendu. Une absence forcément préjudiciable. "C'est toujours désolant de ne pas l'avoir. Je lui ai parlé, Nabil n'avait pas l'intention de faire du mal sur l'expulsion. Il est arrivé en retard et a touché l'adversaire. Il est contrarié de nous laisser avec un joueur en moins et de manquer ce match contre le Real Madrid. De toute façon, je ne pense pas que le VAR devrait s'impliquer dans ce genre d’actions", a déclaré son entraîneur.

Enfin, Manuel Pellegrini a été invité à évoquer la Super League. "Je ne pense pas que le Real Madrid soit sanctionné et exclu de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui donne du prestige au tournoi et ce ne serait jamais une bonne mesure pour cette compétition, surtout pour un sujet qui finalement est parallèle", a-t-il commenté.