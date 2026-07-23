Manchester United s'est activé, de nouveau, pour recruter un joueur du Real Madrid, durant le mercato estival en cours, après avoir échoué dans cette même quête auparavant.

Manchester United cherche un milieu de terrain après le départ du Brésilien Casemiro vers l'Inter Miami, aux États-Unis.

Le journal « The Sun » a indiqué qu'après avoir été contacté l'hiver dernier et au début de la période des transferts estivaux actuelle, Aurélien Tchouaméni semblait devoir rester au Real Madrid, et était même sur le point de prolonger son contrat.

Mais Manchester United s'est de nouveau renseigné sur la situation de Tchouaméni, le milieu de terrain français figurant parmi les options étudiées par Manchester United, qui cherche toujours un joueur spécialisé au poste de milieu défensif après le départ de Casemiro.

Les caractéristiques de Tchouaméni correspondent aux critères fixés par Manchester United : un joueur jeune, capable d'occuper un rôle défensif au milieu de terrain et d'apporter de l'équilibre à l'équipe.

Contrairement aux nouvelles recrues André Santos et Youri Tielemans, qui sont davantage tournés vers l'offensive, l'international français est considéré comme un milieu défensif de nature.

Cependant, il est clair que José Mourinho compte sur le joueur français pour la saison 2026-2027, et la tâche de United s'annonce difficile pour conclure l'affaire.