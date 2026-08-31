Lorsque Jürgen Klopp a appris que Nathaniel Brown allait également évoluer à un poste inhabituel lors de l'ouverture de la Bundesliga du Bayern Munich contre le VfB Stuttgart (5-1), le nouveau sélectionneur a réagi avec la désinvolture qui le caractérise : « On a enfin un arrière gauche et eux le mettent en numéro 10 », a ri le technicien de 59 ans au micro de Sat.1.

Brown est censé faire oublier, au moins sur le côté gauche, les problèmes récurrents depuis des années aux postes de latéraux au sein de l'équipe d'Allemagne sous Klopp. Mais dans son nouveau club, la recrue à 50 millions d'euros a pourtant évolué dans un rôle inhabituel de numéro 10 lors de ses deux premières apparitions officielles.

Et comment cette expérience, alimentée par des soucis d'effectif, s'est-elle déroulée ? Mitigée est sans doute le terme qui convient le mieux. « Chez nous, les espaces des latéraux ressemblent parfois à ceux d'un numéro 10. Il est incroyablement bon entre les lignes », avait expliqué l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, pour justifier son coup tactique après le succès en Supercoupe sur le terrain du Borussia Dortmund (2-1). Brown, qui n'avait plus joué en numéro 10 depuis ses années de formation, a d'abord eu du mal à entrer dans le match, ce qui était prévisible au vu des circonstances. Au moment même où il commençait à trouver ses repères, il a marqué d'une superbe frappe pour donner l'avantage aux Munichois.

Comment Nathaniel Brown a-t-il joué en numéro 10 avec le FC Bayern ?

« Au début, ce n'était pas très bon de ma part, je ne suis pas très bien entré dans le match dans les premières minutes. Mais le but m'a ensuite donné de la confiance », a confié Brown après le coup de sifflet final en revenant sur ses débuts officiels avec le recordman d'Allemagne. Avec Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl et la recrue Ismael Saibari, pas moins de quatre options confirmées pour le poste de numéro 10 étaient indisponibles. Fait remarquable, Kompany n'a pourtant pas misé sur Tom Bischof comme attendu, préférant déplacer Brown du poste d'arrière gauche vers le cœur créatif du jeu.

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« Je ne sais pas si c'était le plan. Surtout lors des premiers matches, je pensais quand même que je serais utilisé arrière gauche », a reconnu l'ancien joueur de Francfort, visiblement surpris, et l'on comprenait entre les lignes qu'il préférerait tout de même évoluer comme latéral gauche. Consciencieux, il a ajouté : « Peu importe pour moi, j'ai pris énormément de plaisir. »

Au total, Brown a livré un match tout à fait correct en numéro 10 contre le BVB. « C'est un joueur incroyablement intelligent. Il se déplace bien entre les lignes et il marque des buts », a salué Kompany, tandis que le patron du milieu Joshua Kimmich a dressé une comparaison flatteuse avec un ancien polyvalent du Bayern. « Par son profil, il peut jouer aux mêmes postes que Raphael Guerreiro. Il peut donc jouer arrière gauche, arrière droit, à ce poste de numéro 10, mais aussi sur les côtés », s'est enthousiasmé Kimmich à propos de la flexibilité de Brown.

Pourquoi Nathaniel Brown est-il si précieux pour la profondeur d'effectif du FC Bayern ?

Il en a même oublié le poste de numéro 6, où Brown offre lui aussi une solution de rechange, tout comme sur les ailes offensives. Le nouveau venu représente ainsi un véritable atout pour assurer une qualité de premier ordre dans la profondeur de l'effectif bavarois et peut théoriquement dépanner presque partout : « Je veux simplement accumuler des minutes, que ce soit à gauche, à droite ou en numéro 10. Ça m'est relativement égal. Bien sûr, mon poste naturel est arrière gauche, mais je me sens bien partout. Dans cette équipe, c'est plus facile de jouer aussi à des postes inhabituels », a déclaré Brown après le début de saison en championnat contre Stuttgart.

Face au VfB, Brown a eu nettement moins d'influence sur le jeu qu'à Dortmund et a connu des difficultés durant toute sa présence sur le terrain (un peu plus d'une heure). Mais la raison décisive pour laquelle on ne devrait vraisemblablement plus voir Brown en numéro 10 dans l'immédiat est bien sûr tout autre : la situation de l'effectif s'améliore tout simplement.

Musiala était récemment resté à l'écart après ses deux malaises lors des matches amicaux contre Leipzig (3-1) et Heidenheim (4-2), attribués à un dysfonctionnement neurologique provoquant ce que l'on appelle des absences. La dose de son traitement médicamenteux a été revue à la hausse pour soigner sa maladie, et l'on a laissé à son corps le temps nécessaire pour s'adapter. Musiala pourrait éventuellement faire son retour le week-end prochain à Schalke. Le joueur de 23 ans, comme Kompany l'a encore assuré récemment, est sur le plan purement sportif dans sa meilleure forme depuis longtemps et pourrait désormais retrouver définitivement son meilleur niveau après sa blessure grave et de longue durée.

Outre Jamal Musiala et Ismael Saibari, quelles stars vont encore revenir au poste de numéro 10 au FC Bayern ?

Au lieu d'une pénurie de joueurs, le poste de meneur de jeu du Bayern est désormais de plus en plus le théâtre d'une puissante concurrence entre stars. La recrue Saibari, entrée à la 61e minute à la place de Brown contre Stuttgart, retrouve progressivement son rythme après la blessure musculaire subie lors de la Coupe du monde et a montré de manière impressionnante lors de la reprise du championnat tout ce qu'il peut apporter au FCB. Les passes décisives du Marocain sur les quatrième et cinquième buts munichois étaient chacune de très grande qualité.

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Outre Musiala et Saibari, le jeune Karl devrait lui aussi rapidement pousser pour intégrer l'équipe. Il avait subi une déchirure musculaire juste avant la Coupe du monde et a fêté son retour contre Stuttgart avec une courte apparition. Il affirme être désormais à « 90 % ». Et il y a aussi Gnabry, absent depuis avril sur blessure, dont le retour à la compétition prend lui aussi lentement mais sûrement forme.

Il y aura donc de moins en moins besoin, dans les semaines à venir, d'expériences avec Brown en numéro 10. Cela ravira Klopp, puisque l'international allemand à huit sélections est appelé à jouer un rôle important à l'arrière gauche dans la reconstruction de l'équipe d'Allemagne. Il serait donc logique, du point de vue de Klopp, que Brown évolue aussi comme arrière gauche en club. Même s'il y a là un concurrent de renom en la personne d'Alphonso Davies, qui espère enfin venir à bout de ses problèmes de blessures et a signé contre Stuttgart un retour convaincant dans le onze de départ, lui qui n'est pas aussi polyvalent que Brown.

Il ne sera certes plus utilisé comme numéro 10 dans l'immédiat, mais un repositionnement à droite en défense, en numéro 6 ou sur les ailes offensives restera toujours une alternative. Pour le dire librement en reprenant Kimmich : avec Brown, le Bayern n'a pas seulement recruté un top arrière gauche, mais aussi un Guerreiro d'un niveau encore supérieur.