Malgré l'avantage du Real Madrid, le Barça n'a pas abandonné la course au joyau de Manchester United

L'entourage du jeune talent JJ Gabriel estime avoir pris la bonne décision en cherchant à provoquer son départ de Manchester United, après que les fuites venues de l'intérieur d'Old Trafford au sujet du joueur ont renforcé leur conviction qu'il fallait construire son avenir loin du club anglais.

À ce sujet, le média anglais "TEAMtalk" a rapporté que Gabriel, jeune attaquant très apprécié, avait demandé à quitter Manchester United à la fin de l'été dernier, peu avant son seizième anniversaire, mais que le club avait refusé.

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La direction de United a poursuivi ses discussions pour tenter de conserver l'un des jeunes talents les plus courtisés d'Europe, mais le camp Gabriel est resté déterminé à explorer les opportunités en dehors de Manchester.

"TEAMtalk" avait révélé qu'Ali Barat, l'un des agents les plus en vue du football mondial, avait pris en charge la représentation de Gabriel après que celui-ci a eu 16 ans, plus tôt ce mois-ci.

Barat n'a pas perdu de temps : il s'est rapidement mis en mouvement et a entamé des discussions ces dernières semaines, tandis que l'adolescent étudie sa prochaine étape.

Le média avait également révélé, l'été dernier, que Chelsea était en tête de la course des clubs anglais pour Gabriel, mais qu'il avait reçu des signaux indiquant que le joueur s'orientait vers une prochaine expérience hors d'Angleterre.

Le Real Madrid et le Barça ont tous deux mené des discussions au sujet d'un éventuel recrutement du jeune attaquant, mais l'offre présentée par la Maison Blanche séduit particulièrement le camp du joueur.

Le Bayern Munich a lui aussi engagé des discussions concernant Gabriel, mais des sources ont indiqué que le club allemand n'était pas prêt à s'aligner sur le package financier proposé en Espagne. Selon le rapport, des considérations similaires ont pesé sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour ce dossier.

Des négociations qui se poursuivent

Les représentants de Gabriel, menés par Ali Barat, poursuivent leurs discussions avec le Real Madrid et le Barça, tout en étudiant l'étape la plus adaptée au développement du joueur.

En parallèle, des sources proches de Gabriel ont répondu aux allégations qui circulent au sein de Manchester United concernant ses exigences durant la période où il envisageait de rester au club.

L'entourage de Gabriel considère que les informations évoquant ses exigences ont été décevantes et qu'elles n'ont fait que renforcer sa conviction que chercher une nouvelle opportunité loin d'Old Trafford "était la bonne décision".







