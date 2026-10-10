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imago-sport-1083412076.jpgGribaudi/ImagePhoto
Siep Engelen
Traduit par

Luciano Spalletti parle sans détour : « Ma confiance en Teun Koopmeiners… »

Cagliari vs Juventus FC
Cagliari
Juventus FC
Serie A
T. Koopmeiners
L. Spalletti
Pays-Bas

Teun Koopmeiners a conclu la trêve internationale sur une bonne note. Le milieu de terrain a dû longtemps attendre du temps de jeu avec l’équipe des Pays-Bas, mais il a trouvé le chemin des filets d’entrée pour ses débuts sous le sélectionneur Xavi.

Koopmeiners a ouvert le score contre la Serbie d’un coup franc direct. Les Pays-Bas se sont finalement imposés 2-1. « J’ai frappé vers le but et si personne ne la touche, le ballon entre. C’est agréable de marquer », a-t-il réagi après la rencontre.

De quoi peut-être donner de nouveau matière à réflexion à l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, alors que Koopmeiners commençait justement à disparaître de plus en plus des radars ces derniers temps. Selon plusieurs médias italiens, le milieu de terrain pourrait même partir dès l’hiver prochain.

« Il a probablement commis quelques erreurs, mais je suis convaincu qu’il peut prouver sa valeur. Je n’ai pas perdu ma confiance en Koopmeiners », a toutefois déclaré Spalletti samedi en conférence de presse à l’approche du match de championnat contre Cagliari.

L’entraîneur de 67 ans a également expliqué ce qu’il apprécie chez le Néerlandais. « Koopmeiners est un joueur polyvalent, avec de la vision et une maîtrise du ballon qui lui permet de dicter le tempo », a poursuivi Spalletti. « C’est un meneur de jeu défensif capable de faire vivre l’équipe. »

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Spalletti semble donc toujours attribuer à Koopmeiners un rôle important à la Juventus. Le milieu de terrain est encore lié au club turinois jusqu’à la mi-2029.

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