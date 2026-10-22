Le Bayern Munich a subi un coup dur avec la blessure de son ailier colombien, Luis Diaz, victime d'une légère déchirure des fibres de l'ischio-jambier de la cuisse gauche, lors de la confrontation face à Arsenal en Ligue des champions, hier mercredi au stade de l'Allianz Arena à Munich.

Le club bavarois a confirmé la blessure de Diaz, tandis que le quotidien allemand « Bild » a rapporté que les résultats de l'IRM ont montré que la blessure était plus grave que ce qui était initialement prévu, et que le joueur sera absent pendant au moins un mois.

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Selon « Bild », la période d'absence de l'international colombien pourrait s'étendre entre un mois et six semaines, en fonction de l'évolution du processus de guérison.

Diaz devrait manquer les matchs du Bayern face à Fribourg, Magdebourg, Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid et Mayence, ainsi que les deux rencontres de la sélection colombienne, durant la trêve internationale du mois de novembre prochain. Des doutes planent également sur sa participation aux rencontres face à Cologne, Lille et Hambourg, au terme de la trêve.

Diaz était entré en jeu en tant que remplaçant face à Arsenal, mais il a été contraint de quitter le terrain dans les dernières minutes du match, qui s'est soldé par un match nul (2-2). Le joueur souffrait déjà de problèmes musculaires avant la rencontre, ce qui avait poussé l'entraîneur Vincent Kompany à ne pas l'aligner d'entrée.

Les résultats des examens médicaux sont venus susciter l'inquiétude quant à la durée de l'absence du joueur, après que les premières estimations se montraient plus optimistes concernant la gravité de la blessure.



