Liverpool identifie le successeur de Van Dijk

Liverpool a commencé à s'activer tôt pour assurer l'avenir de sa défense, plaçant le défenseur de Tottenham Micky van de Ven en tête de la liste des candidats à la succession du Néerlandais Virgil van Dijk, alors que le capitaine des Reds approche de la dernière année de son contrat.

Selon le réseau "CaughtOffside", Liverpool prévoit de présenter une offre ambitieuse pour recruter le défenseur de 25 ans, le club souhaitant préparer la prochaine étape et disposer d'un remplaçant à long terme pour van Dijk.

Van de Ven suscite l'intérêt des dirigeants de Liverpool depuis un certain temps, notamment parce qu'il possède plusieurs qualités que le club recherche au poste de défenseur central : il joue du pied gauche, dispose d'une grande vitesse et d'un physique solide, en plus de son expérience en Premier League et du fait qu'il porte le brassard de capitaine de Tottenham.

Mick Brown, ancien chef recruteur de Manchester United, a déclaré au site "Football Insider" que van de Ven figurait dans le viseur de Liverpool depuis longtemps, estimant qu'il remplit bon nombre des critères requis pour succéder à van Dijk.

Brown a ajouté que le talent du défenseur néerlandais est évident, malgré quelques points d'interrogation liés à ses difficultés avec Tottenham au cours de la dernière période, soulignant que la persistance du recul des résultats de l'équipe pourrait faire d'un transfert à Liverpool une option attrayante pour le joueur.









L'opération ne s'annonce pas facile, après que Tottenham a renforcé sa position contractuelle avec son défenseur néerlandais, van de Ven ayant signé un nouveau contrat de cinq ans en août dernier, avant d'être désigné capitaine de l'équipe lors de la saison 2026-2027, confirmant son statut de l'un des piliers essentiels du projet du club.

L'intérêt de Liverpool intervient alors que le contrat de van Dijk avec l'équipe expire en juin 2027, ce qui pousse la direction du club à étudier tôt les options disponibles afin d'éviter d'entrer dans une phase de transition soudaine en défense.

La saison dernière, van de Ven a participé à 45 matches toutes compétitions confondues, dont 34 en Premier League, portant le total de ses apparitions avec Tottenham à 96 matches avant le début de la saison en cours.