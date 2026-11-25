Informations sur l'équipe

Côté lillois, Davide Ancelotti est privé de Tiago Santos et de Hamza Igamane, blessés. Aucune suspension n'est signalée. Le onze probable comprend Berke Ozer dans les buts, Benjamin André et Nabil Bentaleb au milieu, Ethan Mbappé et Hakon Arnar Haraldsson en soutien d'Ayase Ueda.

Le Bayern de Vincent Kompany affiche une infirmerie chargée avec Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer, Ismael Saibari et Harry Kane. Aucune suspension n'est annoncée. Le onze probable aligne Jonas Urbig, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, avec Lennart Karl dans le secteur offensif. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille reçoit le Bayern Munich en Ligue des champions au Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq. Un match de phase de ligue qui oppose deux équipes aux situations très différentes au classement.

Les Dogues abordent la rencontre sur une défaite. Ils se sont inclinés 1-0 contre Lyon samedi en Ligue 1, après un nul sans but face à Bodø/Glimt dans cette même compétition début novembre.

Davide Ancelotti doit aussi composer avec deux absents, Tiago Santos et Hamza Igamane. Lille occupe la 35e place de la phase de ligue et a besoin de points pour revenir dans la course.

Du côté bavarois, l'ambiance est sombre. Le Ballon d'Or Harry Kane est blessé à la cheville gauche et manquera plusieurs mois après le nul 1-1 contre Cologne vendredi dernier.

Vincent Kompany doit aussi se passer de Serge Gnabry, Alphonso Davies, Manuel Neuer et Ismael Saibari. Le Bayern reste pourtant sur un succès à Madrid contre l'Atlético (2-0) et pointe au 13e rang.

Voici toutes les informations pour suivre cette rencontre à la télévision et en streaming.

La forme

Lille affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le dernier résultat est un revers 1-0 contre Lyon en Ligue 1. Les Nordistes ont auparavant gagné 2-1 à Rennes et 1-0 contre Lens. Ils ont marqué quatre buts et en ont encaissé deux, en gardant leur cage inviolée à deux reprises.

Le Bayern Munich reste invaincu sur la même période avec trois victoires et deux nuls. Il vient de concéder un match nul (1-1) face à Cologne en Bundesliga. Les Bavarois ont corrigé Magdebourg 6-1 en Coupe d'Allemagne et battu l'Atlético Madrid 2-0 en Ligue des champions. Ils totalisent 13 buts marqués pour 5 encaissés.

L'historique des confrontations

La dernière confrontation remonte au 7 novembre 2012, en Ligue des champions : le Bayern Munich s'était imposé 6-1 à domicile. Deux semaines plus tôt, le 23 octobre 2012, il avait déjà gagné 1-0 à Lille. Sur ces deux rencontres, le bilan est de deux victoires bavaroises, avec 7 buts marqués contre 1 pour Lille.

Standings

Au classement de la phase de ligue de la Ligue des champions, Lille occupe la 35e place et le Bayern Munich la 13e.