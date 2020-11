Lille - José Fonte : "On est vraiment super contents"

Le défenseur et capitaine du LOSC a joué blessé sur la pelouse de l'AC Milan (0-3). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne regrette pas !

C'est un succès qui fera date dans l'histoire du LOSC ainsi que dans la carrière de Christophe Galtier. Toujours invaincus en cette saison, les Dogues sont allés s'imposer sur la pelouse de l'AC Milan, jeudi soir, sur le score de 3 à 0. Une victoire nette et sans bavure, à San Siro qui plus est, le scénario rêvé pour les Nordistes.

"On ne peut pas lâcher. Il faut continuer à performer"

Présent dans l'axe de la défense, le capitaine José Fonte, pourtant blessé à l'oeil, a tenu sa place face aux Milanais. Pas un problème pour le Portugais. "Ce soir (jeudi), j'étais à 80-90 % de ma vision. Pas encore à 100 %. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. L'année dernière, au , en qualification, j'ai joué sans voir les vingt dernières minutes avec un truc similaire. Mais là, contre , je ne pouvais pas", a-t-il confié au sortir de cette belle victoire, dans des propos rapportés par Football.

Un effort récompensé par un succès de prestige, lequel va, selon lui, permettre au LOSC de poursuivre sa belle lancée. "On est vraiment super contents. On a fait preuve de caractère, de personnalité. On a joué en équipe. C'est une victoire importante (...) On était tous un peu excités mais c'est à nous les cadres de permettre à tout le monde de garder les pieds sur terre. Il faut gagner à Brest (dimanche). Et il reste encore trois matches de Ligue Europa. Il manque encore beaucoup de points. On est vraiment contents, cette victoire va nous donner de la confiance pour ce genre de match d'un autre niveau", a ainsi martelé José Fonte, qui fait plus que jamais figure de cadre du vestiaire lillois.

"On ne peut pas lâcher. Il faut continuer à performer. Il faut bien insister et connaître nos points forts, quels sont les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Et garder l'humilité, continuer à travailler. Le foot, ça peut tourner très vite. C'est une réalité. C'est toujours comme ça", a-t-il ajouté. Place à la confirmation.