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Un article de presse a révélé ce mardi une surprise concernant la position du FC Barcelone sur un départ du Marocain Abdessamad Ezzalzouli du Real Betis.

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Ces dernières années ont été marquées par de vives tensions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, notamment depuis le transfert de Neymar en 2017 et les conflits qui ont suivi entre les deux clubs.

Mais l'article a révélé une grande surprise concernant la position du FC Barcelone sur un transfert de son ancien joueur, dont il détient une partie des droits, au Paris Saint-Germain.

Selon le quotidien « Mundo Deportivo », tout indique que le Paris Saint-Germain sera contraint de se tourner vers le mercato d'hiver, fort de ses énormes ressources financières, pour recruter un ailier de qualité.

L'entraîneur Luis Enrique n'a pas d'autre choix après les graves blessures au genou subies par deux de ses titulaires, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, qui manqueront le reste de la saison.

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Depuis le départ de Bradley Barcola à Liverpool, il ne reste que deux ailiers de métier, les nouvelles recrues Maghnes Akliouche et Mika Godts, même si Ousmane Dembélé, désormais utilisé en faux numéro 9, et Ferran Torres, qui évolue aujourd'hui en avant-centre, ont eux aussi joué sur les ailes.

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Le Parisien, considéré comme l'une des sources les plus fiables sur le club de la capitale, a publié une liste d'ailiers que la direction sportive serait en train d'évaluer.

Parmi eux figure le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, ailier de 24 ans du Real Betis et ancien joueur du FC Barcelone.

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Le Barça attend avec impatience la conclusion de cette opération : la clause libératoire de l'international marocain s'élève à 60 millions d'euros, dont 12 millions reviendraient au club catalan au titre des 20 % de ses droits qu'il conserve.

Abdessamad partage le même agent que son compatriote Achraf Hakimi, star du PSG, ce qui constitue un atout précieux le moment venu. Pour autant, le Betis ne semble pas disposé à vendre.

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Parmi les autres options citées par Le Parisien figurent Antonio Nusa (RB Leipzig), Estêvão (Chelsea), Saïd El Mala (Cologne) et Carlos Forbs (Club Bruges), tandis que d'autres sources évoquent Nico Williams (Athletic Bilbao) et Ademola Lookman (Atlético de Madrid).

Un bon début de saison pour Ezzalzouli

Si sa prestation lors du dernier derby andalou face au Séville FC a été en deçà de son niveau habituel, hormis sa participation au but d'Antony qui a donné l'avantage 2-0 au Real Betis, l'ailier marocain signe un bon début de saison, avec 4 buts et une passe décisive en 13 matchs.

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Ces chiffres s'inscrivent dans la continuité de la saison dernière, au cours de laquelle Ezzalzouli avait inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives en 43 matchs. Il avait également marqué 9 buts et fait 5 passes décisives en 49 matchs lors de la saison 2024-2025.

Bien que Paris suive le joueur, son ancien agent, le Real Betis et son nouveau conseiller ont démenti par le passé tout contact ou toute volonté d'Ezzalzouli de quitter le club espagnol.

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Toutefois, la nouvelle situation à laquelle fait face le club français pourrait relancer le dossier, alors que d'autres développements concernent le joueur : selon le quotidien Marca, le Tribunal arbitral du sport a condamné Ezzalzouli à verser plus de 230 000 euros à ses anciens représentants pour avoir rompu son contrat avec eux sans motif valable.