Xavi fera ses débuts jeudi soir comme sélectionneur des Pays-Bas. Une nouvelle campagne de Ligue des nations débutera face à l’Allemagne, dirigée elle aussi par un nouveau venu, Jürgen Klopp. Voetbalzone compose un onze combiné des deux équipes.

Pour les Pays-Bas comme pour l’Allemagne, la Coupe du monde de l’été dernier s’est soldée par une énorme désillusion. Les Allemands ont été éliminés de façon surprenante dès la phase de groupes par le Paraguay, aux tirs au but, tandis que les Pays-Bas ont eux aussi ajouté un traumatisme de plus dans cet exercice. En seizièmes de finale, le Maroc a mieux maîtrisé ses nerfs.

Le duel de Ligue des nations de jeudi soir n’est pas seulement intéressant en raison de l’histoire entre les deux pays ; les équipes se présentent aussi avec de nouveaux sélectionneurs. Klopp et Xavi ont une occasion idéale de lancer leur mandat de manière convaincante.

Xavi a surtout tranché autour du poste d’avant-centre chez les Pays-Bas en ne sélectionnant ni Memphis Depay ni Wout Weghorst, tandis que Klopp a convoqué pas moins de 44 joueurs. Pour le match contre les Pays-Bas, il a réduit son groupe à 24 éléments. Les compositions attendues des deux pays ont été mises côte à côte, et voici notre Combined XI.

Gardien : Bart Verbruggen

Bart Verbruggen a connu un faux départ en Premier League avec une prestation faible contre Chelsea (défaite 4-3), avant de parfaitement se reprendre. Le gardien de Brighton & Hove Albion n’a ensuite encaissé qu’un seul but et a totalisé onze arrêts en trois matches de championnat. Marc-André ter Stegen est le gardien numéro un de Klopp. Le portier expérimenté a alterné ces dernières semaines, à l’Ajax, de bons matches et des buts encaissés sur lesquels il a semblé moins convaincant.

Arrière droit : Denzel Dumfries

L’Allemagne devrait probablement débuter le match contre les Pays-Bas avec le novice Philipp Treu. Le latéral droit de 25 ans dispose d’une énorme intensité et d’un gros volume de course, mais il ne peut évidemment pas encore rivaliser avec Denzel Dumfries.

Duo central : Jonathan Tah et Virgil van Dijk

Si l’on regarde les défenseurs centraux droits, c’est extrêmement serré à nos yeux. Jonathan Tah est à l’aise avec le ballon et a prouvé ces dernières saisons qu’il pouvait jouer avec beaucoup d’espace dans son dos derrière la dernière ligne. Jan Paul van Hecke relance lui aussi bien, ose défendre de manière agressive et a personnellement très bien commencé sa saison de débuts à Tottenham Hotspur. Il n’a toutefois pas encore la même expérience au plus haut niveau, en Ligue des champions et sur la scène internationale, que Tah.

Le choix entre Virgil van Dijk et Nico Schlotterbeck est lui aussi tout sauf simple. Comme l’Allemand revient tout juste et n’a que deux matches dans les jambes avec Dortmund, le choix du capitaine des Pays-Bas s’impose toutefois rapidement.

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Arrière gauche : Nathaniel Brown

Nathaniel Brown et Micky van de Ven sont difficilement comparables dans leur profil de défenseur. Brown est un joueur extrêmement offensif et polyvalent qui peut véritablement apporter une plus-value à l’Allemagne en possession, tandis que Van de Ven a pour principales armes sa vitesse et son physique. L’international néerlandais est à l’origine un défenseur central, d’où le choix de Brown.

Sentinelle : Joshua Kimmich

Tout porte à croire que Joey Veerman fera jeudi soir son retour chez les Pays-Bas après plus de deux ans. Le créatif a réalisé un début de parcours très solide au Borussia Dortmund, où il s’est très rapidement emparé d’une place de titulaire. Veerman aura pour défi dans la période à venir de convaincre ses détracteurs qu’il peut aussi faire la différence dans les grands matches. Kimmich l’a déjà prouvé à maintes reprises par le passé.

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Autres milieux : Felix Nmecha et Jamal Musiala

Entre Ryan Gravenberch et Felix Nmecha, le choix est difficile. Gravenberch a réalisé une excellente première saison à Liverpool sous les ordres d’Arne Slot, mais n’est plus assuré d’une place de titulaire sous le nouveau manager Andoni Iraola. Nouvelle recrue du Borussia Dortmund, Felix Nmecha fait forte impression et devra, face aux Pays-Bas, probablement avec Kimmich, veiller à l’équilibre du milieu. Il y a de grandes chances que Gravenberch débute plus comme un numéro 8 avec les Pays-Bas. Sur la base de la forme actuelle, notre préférence va au joueur allemand de 25 ans.

Si l’on regarde le poste de numéro 10, il n’y a en réalité qu’un seul choix logique : Jamal Musiala. Il s’est effondré à deux reprises pendant la préparation de saison, mais il est désormais de nouveau apte. Musiala dispose d’énormément de qualités et peut s’approprier à lui seul le match de ce soir. Tijjani Reijnders a souvent brillé par le passé avec le maillot des Pays-Bas. Reste toutefois à savoir s’il peut encore atteindre son meilleur niveau après son transfert en Saudi Pro League.

Ailier droit : Karim Adeyemi

Karim Adeyemi pourrait bien être la bonne affaire de la saison. Barcelone n’a payé que 22 millions d’euros pour le recruter au Borussia Dortmund. En Catalogne, le rapide ailier a déjà su faire forte impression en peu de temps. Pour Crysencio Summerville, c’est la même chose que pour Reijnders : on attend de lui qu’il atteigne son meilleur niveau, alors qu’il évolue chaque semaine dans un championnat moins relevé.

Avant-centre : Brian Brobbey

Est-ce peut-être un peu opportuniste de choisir Brian Brobbey dans notre Combined XI sur la base de son triplé contre Manchester City le week-end dernier ? Peut-être bien. Brobbey a toutefois lui aussi réalisé une première saison extrêmement solide sous le maillot de Sunderland. En outre, il avait déjà livré de superbes duels contre Tah en 2024 lors d’un match des Pays-Bas face à l’Allemagne. À l’époque, Brobbey sortait presque toujours vainqueur. Cela fait finalement de lui un choix logique. Kai Havertz est un avant-centre d’un profil totalement différent et peut permettre à l’attaque allemande de mieux fonctionner dans son ensemble.

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Ailier gauche : Cody Gakpo

S’il y a bien quelqu’un qui a vécu un été de transferts agité, c’est Cody Gakpo. Après un grand feuilleton, il est finalement resté à Liverpool, avant de guider solidement l’équipe ces dernières semaines avec deux buts et quatre passes décisives. Avec les Pays-Bas aussi, Gakpo a toujours répondu présent. Voilà pourquoi Kevin Schade, brillant à Brentford, doit très clairement s’incliner.

Combined XI Pays-Bas/Allemagne : Verbruggen ; Dumfries, Tah, Van Dijk, Brown ; Kimmich, Nmecha, Musiala ; Adeyemi, Brobbey, Gakpo.

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