L’équipe des Pays-Bas a débuté la Ligue des nations par un match nul 1-1 contre l’Allemagne. Longtemps menée, la sélection néerlandaise a finalement arraché une égalisation méritée dans les arrêts de jeu grâce à Cody Gakpo. Voetbalzone attribue une note aux titulaires et aux remplaçants ayant joué au moins 45 minutes.

Denzel Dumfries a fait partie des meilleurs joueurs côté néerlandais avec un 7. Le latéral droit s’est surtout montré offensivement après la pause, s’est lui-même heurté à Marc-André ter Stegen et a ensuite délivré un centre puissant sur lequel Mexx Meerdink a failli marquer.

Tijjani Reijnders a lui aussi reçu un 7. Ses coups de pied arrêtés ont créé le danger à plusieurs reprises et, sur son corner, Virgil van Dijk avait trouvé le chemin des filets très tôt dans la rencontre, même si ce but a finalement été refusé pour une faute de Brian Brobbey.

Crysencio Summerville a également mérité un 7 et a régulièrement apporté du danger depuis le flanc gauche. Avant la pause, il s’est même procuré une bonne occasion d’ouvrir le score pour les Pays-Bas, mais sa tête n’a pas fini au fond.

Le remplaçant Mexx Meerdink a immédiatement impressionné pour sa première sélection et a été récompensé d’un 7. L’attaquant a remplacé Brobbey, blessé, a permis à Dumfries de frapper grâce à une superbe talonnade, puis a ensuite trouvé le poteau via Ter Stegen.

Quinten Timber n’a pas fait mieux qu’un 5,5. Le milieu de terrain a perdu trop de ballons, a reçu très tôt un carton jaune après une faute sur Kai Havertz et a été remplacé à la 57e minute par Joey Veerman.

Virgil van Dijk a lui aussi reçu un 5,5, synonyme de note insuffisante. Le capitaine pensait avoir donné l’avantage aux Pays-Bas d’une tête gagnante, mais a vu son but être refusé et a ensuite écopé d’un carton jaune plus tard dans le match.

Ryan Gravenberch a obtenu un 6,5, légèrement au-dessus de la moyenne. Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Brian Brobbey et Gakpo ont tous reçu un 6, ce dernier ayant toutefois été décisif pour le résultat avec son égalisation tardive.





Notes de l’équipe des Pays-Bas

Joueur Note Bart Verbruggen 6 Denzel Dumfries 7 Jan Paul van Hecke 6 Virgil van Dijk 5,5 Micky van de Ven 6 Tijjani Reijnders 7 Ryan Gravenberch 6,5 Quinten Timber 5,5 Cryscensio Summerville 7 Brian Brobbey 6 Cody Gakpo 6 Mexx Meerdink 7















