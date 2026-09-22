Xavi s’apprête à connaître son baptême du feu en tant que sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. Voetbalzone se met à la place du technicien espagnol et prédit quels joueurs seront au coup d’envoi jeudi contre l’Allemagne en Ligue des nations.

Robin Roefs enchaîne les très bonnes performances depuis un certain temps à Sunderland, ce qui alimente souvent les appels à lui donner sa chance dans les buts. Malgré cela, Bart Verbruggen reste le premier choix des Pays-Bas, y compris sous Xavi.

Denzel Dumfries est préféré à Jurriën Timber au poste d’arrière droit, ce dernier travaillant encore sur sa condition physique. Jan Paul van Hecke accompagne Virgil van Dijk, qui reste international et capitaine. Micky van de Ven occupe le poste le plus à gauche de la défense néerlandaise.

Xavi doit composer au milieu de terrain en raison des absences de Frenkie de Jong et Jerdy Schouten. Joey Veerman est de retour avec les Pays-Bas après deux ans et débutera immédiatement contre l’Allemagne. Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders complètent le milieu face aux Allemands.

Crysencio Summerville s’est montré lors de la Coupe du monde et aura l’occasion de faire ses preuves à l’aile droite. Brian Brobbey a signé un triplé contre Manchester City et espère prolonger cet état de grâce jusqu’à jeudi. Cody Gakpo devra alimenter le jeu depuis le côté gauche.

Il y a des envies de revanche aussi bien chez les Pays-Bas que chez l’Allemagne. Les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que l’Allemagne s’est ridiculisée au même stade face au Paraguay.

Composition probable de l’équipe des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Brobbey, Gakpo.