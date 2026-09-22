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imago-sport-1083657015.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

Les noms probables choisis par Xavi contre l’Allemagne

Pays-Bas vs Allemagne
Pays-Bas
Allemagne
UEFA Nations League A

Xavi s’apprête à vivre son baptême du feu en tant que sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. Voetbalzone réfléchit avec l’entraîneur espagnol et prédit quels joueurs débuteront jeudi contre l’Allemagne en Ligue des nations.

Robin Roefs enchaîne les très bonnes performances depuis quelque temps avec Sunderland, ce qui alimente souvent les appels à lui donner sa chance dans les buts. Malgré cela, Bart Verbruggen reste également le premier choix des Pays-Bas sous Xavi. 

Denzel Dumfries est préféré à Jurriën Timber au poste d’arrière droit, ce dernier travaillant encore sur sa condition physique. Jan Paul van Hecke accompagne Virgil van Dijk, qui reste international et capitaine. Micky van de Ven occupe le côté gauche de la défense néerlandaise.

Xavi doit bricoler au milieu de terrain en raison de l’absence de Frenkie de Jong et Jerdy Schouten. Joey Veerman est de retour chez les Pays-Bas après deux ans et débutera d’entrée contre l’Allemagne. Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders complètent le milieu face aux Allemands.

Crysencio Summerville s’est montré lors de la Coupe du monde et aura l’occasion de faire ses preuves comme ailier droit. Brian Brobbey s’est offert un triplé contre Manchester City et espère prolonger son excellente forme jusqu’à jeudi. Cody Gakpo devra assurer l’approvisionnement depuis la gauche.

UEFA Nations League A
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Pays-Bas
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Il y a un sentiment de revanche aussi bien du côté des Pays-Bas que de l’Allemagne. Les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde, tandis que l’Allemagne s’est ridiculisée au même stade contre le Paraguay.

Composition probable de l’équipe des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Brobbey, Gakpo.

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