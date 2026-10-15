Joey Veerman a vécu mercredi une soirée à oublier au plus vite. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund s’est incliné 1-0 avec son club face à Bodø/Glimt et a essuyé les critiques de la presse allemande après le match.





Veerman a été recruté l’été dernier par Dortmund pour environ 25 millions d’euros en provenance du PSV. Le joueur originaire de Volendam avait reçu de nombreux éloges après ses premières apparitions, mais le ton a changé depuis mercredi.









« C’est toujours la même histoire avec lui : il est clairement plus à l’aise dans les phases offensives que dans le travail défensif. C’est là que ses faiblesses ressortent régulièrement. Sur le but encaissé en fin de match, il a simplement laissé Sjövold lui échapper. Ce n’était pas beau à voir », écrit SPORT1, qui lui attribue la note de 5.





SPOX n’a pas non plus apprécié la prestation de Veerman. « En première période, il a effectué une intervention importante dans sa propre surface de réparation. Mais, balle au pied, le Néerlandais n’a pas apporté d’impulsion au jeu. Dans l’ensemble, sa prestation a été plutôt décevante », conclut le média en ligne, qui lui donne 4,5.

Le journal local Ruhr Nachrichten n’est pas non plus vraiment impressionné par l’ancien joueur du SC Heerenveen et du FC Volendam, entre autres. « Le Néerlandais a tenté de structurer le jeu. Souvent, cela en est resté au stade de la tentative, mais Bodø l’a aussi bien muselé, le privant d’options intéressantes. Quelques récupérations de balle importantes : 4,5. »

Veerman affrontera l’Union Berlin avec Dortmund le week-end prochain. En Bundesliga, le club est toujours invaincu et occupe la deuxième place du classement.