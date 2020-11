Les joueurs du Barça acceptent de réduire leur salaire pour sauver le club

Les joueurs du FC Barcelone se sont résolus à réduire considérablement leurs salaires pour aider le club à faire face à ses soucis financiers.

Barcelone a conclu un accord avec son équipe professionnelle pour réduire les salaires de 122 millions d'euros au cours des trois prochaines années, a confirmé le club. Cependant, les Blaugrana paieront toujours 50 millions d'euros par saison pendant cette période sur les salaires.

Le club a été contraint de réduire son budget après que la lui ait imposé un plafond salarial inférieur la semaine dernière, alors qu'il cherchait à éviter les perturbations financières provoquées par la pandémie de Covid-19. Le président de la , Javier Tebas, a pris des mesures pour réduire les dépenses excessives alors les supporters toujours interdits de stades en raison de la crise sanitaire.

Après avoir négocié pendant plusieurs semaines avec des personnalités clés telles que Lionel Messi, Antoine Griezmann et l'entraîneur Ronald Koeman - et vu les discussions suspendues à plusieurs reprises - le Barça a pu confirmer un plan pour un avenir à court terme et qui les verra les joueurs réduire leurs revenus.

"Aujourd'hui, les parties sont parvenues à un accord de principe qui permet un ajustement des salaires pour la saison en cours", a confirmé vendredi le club dans un communiqué. «[Il s'agit] d'un montant de 122 millions d'euros [en] rémunération fixe, qui s'ajoute au report de trois ans de rémunération variable à partir de cette saison [en avant], budgété à un montant approximatif de 50 millions d'euros. Ce principe d'accord est en attente de ratification dans les prochains jours par le groupe de joueurs et d'entraîneurs concernés. L'accord, s'il est conclu, constituera une étape importante pour réorienter la situation économique actuelle."

"Les deux parties ont effectué un grand effort pour parvenir à ce principe d'accord, et [elles devraient] s'en féliciter", a ajouté la note du club blaugrana.

Le début de la nouvelle saison a été difficile pour le Barça, après une campagne 2019-2020 marquée par la tourmente, bien qu'ils restent invaincus en Europe. Bien qu'ils occupent la tête du groupe G de la - et ont déjà assuré leur place en 8es de finale - ils ont eu du mal à transporter ce brillant rendement sur la scène nationale.

Les Catalans ont remporté trois matches et en ont perdu autant. Un bilan moyen et qui les laisse bloqué à la 13e position. Même s'ils remportent leurs deux matches en retard, ils resteront encore loin du leader au classement général, la .