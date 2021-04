Les joueurs de Liverpool s'opposent à la Super League

L'équipe entière de Liverpool s'est opposée à la création d'une nouvelle Super League européenne.

L'icône de Liverpool, Kenny Dalglish, a appelé le club à "faire ce qu'il faut", tandis que le capitaine Jordan Henderson et le reste de l'équipe de Liverpool ont confirmé que les joueurs n'étaient pas favorables à rejoindre la Super League récemment annoncée. Depuis, les Reds et les cinq autres clubs anglais concernés ont fait marche arrière.

Dimanche, lors de l'annonce officielle, Liverpool faisait initialement partie des 12 équipes confirmées pour être impliquées dans la nouvelle compétition européenne, qui comprenait également le reste des meilleurs clubs de Premier League, en plus du Real Madrid, de Barcelone, de l'Atletico Madrid, de la Juventus, de l'AC Milan et de l'Inter.

"Nous n'aimons pas cela et nous ne voulons pas que cela se produise"

Mais cette Super League se retrouve rapidement en train de s'effondrer, alors que les clubs anglais ont décidé de se rétracter, confrontés au mécontentement de leurs supporters. Ainsi, le projet est actuellement suspendu, cherchant à trouver une formule plus adaptée. Mardi, sur Twitter, Kenny Dalglish avait exhorté Liverpool à faire les bons choix.

"Les derniers jours ont été difficiles pour tous ceux qui aiment le Liverpool Football Club et j'espère vraiment que nous ferons la bonne chose", avait ainsi écrit l'ancien du club. Peu de temps après la publication, c'était au tour du capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, d'exprimer son opposition au nom du reste des joueurs.

Jordan Henderson a dirigé une réunion d'urgence des capitaines de Premier League et a confirmé peu après que les joueurs étaient contre l'idée d'une Super League. "Nous n'aimons pas cela et nous ne voulons pas que cela se produise", indique le communiqué. "C'est notre position collective. Notre engagement envers ce club de football et ses supporters est absolu et inconditionnel. Vous ne marcherez jamais seul", pouvait-on lire sur celui-ci. Attaqué par toutes les parties, le projet de la Super League a du plomb dans l'aile.