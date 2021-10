Les doutes de Jorginho sur le Ballon d'Or

Jorginho rêve de remporter la Coupe du monde avec l'Italie mais a minimisé la possibilité qu'il remporte le Ballon d'Or.

Le milieu de terrain de Chelsea a connu la gloire en club et en sélection après avoir remporté la Ligue des champions avec les hommes de Thomas Tuchel et l'Euro 2020 avec l'Italie, devenant ainsi le 10e joueur à réaliser le doublé la même année.

Ses performances dans les deux compétitions lui ont valu d'être nommé Joueur masculin de l'année de l'UEFA en août, le trio de tête du prix étant composé exclusivement de milieux de terrain pour la première fois en 11 ans.

En effet, lors des championnats européens de juin et juillet, Jorginho a été en tête des classements italiens pour les récupérations (48) et les interceptions (25), tandis que seul l'Espagnol Aymeric Laporte (644) a réussi plus de passes que les 484 du joueur de 29 ans.

Avec la Coupe du monde 2022 au Qatar en ligne de mire, Jorginho a décrit le fait de remporter le tournoi comme l'ambition de toute une vie, tout en restant incertain quant à l'identité du Ballon d'Or.

"Honnêtement, je ne sais pas. Si vous ne rêvez plus, vous pouvez arrêter de jouer au football", a répondu Jorginho à Sky Sport Italia lorsqu'il a été interrogé sur la récompense individuelle.

"Mon rêve est de gagner le prochain match. Ensuite, je rêve de la Coupe du monde, quel est l'enfant qui n'en a jamais rêvé ? ".

"Je n'ai jamais imaginé que j'arriverais aussi loin, mais j'ai rêvé et tout ce que j'ai fait est de poursuivre mon rêve, maintenant je le vis et je suis fier.

"Je suis heureux de donner de la fierté à ma famille. Et un autre rêve pourrait se réaliser à l'hiver 2022."