Les absences ouvrent grand la porte aux surprises dans la liste de Zidane

Le sélectionneur Zinedine Zidane s'apprête à annoncer sa deuxième liste à la tête de l'équipe de France, demain vendredi, à 18 heures précises, heure de Paris, en vue des rencontres face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations.

La France affrontera l'Italie le 12 novembre à Milan, avant de défier la Turquie le 15 du même mois à Bordeaux, dans un contexte où des modifications notables sont attendues par rapport au premier rassemblement annoncé par Zidane en septembre dernier, en raison de plusieurs absences marquantes, ainsi que du retour de certains éléments clés.

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L'attaquant Ousmane Dembélé figure en tête des absents attendus pour cause de blessure, aux côtés du milieu de terrain Manu Koné et de l'attaquant Esteban Lepaul, qui souffre d'une blessure à la cheville.

Des doutes planent également sur la participation du latéral Jules Koundé, qui ne s'est pas complètement remis d'une entorse à la cheville gauche, et du défenseur Maxence Lacroix, victime d'une déchirure à l'ischio-jambier.

En revanche, la liste devrait voir le retour de plusieurs noms de premier plan, au premier rang desquels Aurélien Tchouaméni, qui a retrouvé les terrains avec le Real Madrid après une longue période d'absence, et Warren Zaïre-Emery, de retour de blessure, aux côtés d'Ibrahima Konaté. Le capitaine Kylian Mbappé devrait par ailleurs retrouver sa place dans la liste, après avoir manqué la plupart des matches précédents en raison d'une blessure au genou gauche.

Des surprises possibles

Selon le journal « L'Équipe » français, les absences, notamment en attaque, pourraient ouvrir la porte à quelques surprises. Florian Thauvin, joueur de Lens, se distingue comme l'un des principaux candidats à un retour en sélection après une longue absence, au vu des performances remarquables qu'il affiche cette saison, lui qui a inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 12 matches.

Marcus Thuram, attaquant de l'Inter Milan, reste par ailleurs candidat à une place dans la liste après avoir manqué le premier rassemblement, tandis que certains jeunes joueurs pourraient avoir l'occasion de faire leur apparition, à l'image de Mathys Tel, joueur de Tottenham, et d'Eli Junior Kroupi, joueur de Bournemouth, avec la possibilité d'appeler des noms issus de l'équipe des jeunes, parmi lesquels Valentin Atangana.

Zidane avait offert à 5 nouveaux joueurs l'occasion d'intégrer sa première liste, à savoir Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha et Esteban Lepaul, et il semble s'orienter vers la poursuite de cette politique de renouvellement, tout en continuant de s'appuyer sur les joueurs les plus disponibles sur les plans technique et physique.

La France est en tête de son groupe en Ligue des nations, avec 10 points, et cherche à confirmer sa qualification pour les quarts de finale lors des deux prochaines rencontres.