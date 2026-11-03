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Lens - Como : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

Le match entre Lens et Como débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

Lens - Como en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match entre Lens et Como sera diffusé en direct sur DAZN.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Lens et de Como ?

Lens aborde cette rencontre avec un bilan contrasté : deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-1 à domicile contre Lille en Ligue 1. Auparavant, il lui a fallu digérer un 3-0 contre le Club Bruges en Ligue des champions, tandis que les victoires face au Paris FC (2-1) et à Troyes (3-1 à l’extérieur) éclaircissent quelque peu le bilan. Au total, Lens a inscrit huit buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Como affiche une forme jusqu’ici inédite pour un promu : cinq victoires en cinq matches, sans le moindre nul ni aucune défaite. Son succès le plus récent est un 1-0 contre Venezia, précédé d’une victoire 3-1 à Turin et d’un spectaculaire 4-1 face à Manchester United en Ligue des champions. Como a marqué 11 fois lors de ces cinq rencontres et n’a concédé que deux buts.

Lens - Como : compositions d’équipe

Lens - Como : forme récente

Lens - Como : bilan des confrontations directes

Lens - Como : les classements