Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service officiel du diffuseur. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Lens - Como : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

Le match entre Lens et Como débutera le 4 novembre 2026 à 21 h 00.

Lens - Como en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match entre Lens et Como sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : où en sont Lens et Como ?

Lens aborde cette rencontre avec un bilan contrasté sur ses cinq derniers matchs officiels : deux victoires, aucun nul et trois défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite à domicile contre Lille (0-1) en Ligue 1. Auparavant, Lens avait dû digérer un 3-0 face au Club Bruges en Ligue des champions, tandis que ses victoires contre le Paris FC (2-1) et à Troyes (3-1) éclaircissent quelque peu le tableau. Au total, Lens a inscrit huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Como affiche une forme jusqu’ici inédite pour un promu : cinq victoires en cinq matchs, sans le moindre nul ni la moindre défaite. Son succès contre Venezia (1-0) est le plus récent, après un 3-1 à Turin et un spectaculaire 4-1 contre Manchester United en Ligue des champions. Como a marqué 11 fois lors de ces cinq rencontres et n’a concédé que deux buts.

Lens - Como : compositions d’équipe

Lens - Como : forme récente

Lens - Como : bilan des confrontations directes

Lens - Como : les classements