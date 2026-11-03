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Lens - Côme aujourd’hui en direct : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Lens vs Como
Lens
Como
Ligue des Champions

En Ligue des champions, Lens affronte Côme. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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Lens - Como : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
Stade Bollaert-Delelis

Le match entre Lens et Como débutera le 4 novembre 2026 à 21 h 00.

Lens - Como en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming voir le match ?

Le match entre Lens et Como sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : où en sont Lens et Como ?

Lens aborde cette rencontre avec un bilan contrasté sur ses cinq derniers matchs officiels : deux victoires, aucun nul et trois défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite à domicile contre Lille (0-1) en Ligue 1. Auparavant, Lens avait dû digérer un 3-0 face au Club Bruges en Ligue des champions, tandis que ses victoires contre le Paris FC (2-1) et à Troyes (3-1) éclaircissent quelque peu le tableau. Au total, Lens a inscrit huit buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Como affiche une forme jusqu’ici inédite pour un promu : cinq victoires en cinq matchs, sans le moindre nul ni la moindre défaite. Son succès contre Venezia (1-0) est le plus récent, après un 3-1 à Turin et un spectaculaire 4-1 contre Manchester United en Ligue des champions. Como a marqué 11 fois lors de ces cinq rencontres et n’a concédé que deux buts.

RCL

RCL - Forme

SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
PAR
V2-1
LIL
D1-0
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
COM

COM - Forme

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lens - Como : compositions d’équipe

Lens vs Como Équipes probables

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formation
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
R. RisserR. RisserK. AntonioK. AntonioS. BaidooS. BaidooR. AguilarR. AguilarM. UdolM. UdolM. CuisanceM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinS. AbdulhamidS. AbdulhamidT. HazardT. HazardF. IvanovicF. IvanovicJ. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-4-2-1
Lens

Onze de départ

Como

Entraineur

  • Y. Cahuzac
  • C. Fabregas

Lens - Como : forme récente

RCL

RCL - Forme

SCP
D0-2
TRO
V1-3
CLB
D3-0
PAR
V2-1
LIL
D1-0
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
COM

COM - Forme

FIO
V1-3
MUN
V4-1
SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lens - Como : bilan des confrontations directes

Lens - Como : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
D
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301126+69
V
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
D
N
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
N
N
N
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
15
InterInterINT
420276+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
LASKLASKLAS
42029906
V
V
D
D
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
N
N
V
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
D
D
D
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
D
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
D
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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