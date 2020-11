Leboeuf : "Je m'inquiète pour Martial"

Le champion du monde 1998 est de plus en plus préoccupé par le manque de finition de son compatriote dans la zone de vérité.

Frank Leboeuf se dit "inquiet" pour Anthony Martial suite à son mauvais début de saison, avec lui sa conviction que la star de doit apprendre à être un "tueur" dans la surface. Martial est toujours à la recherche de son premier but en de la campagne 2020-21 après avoir fait un match sans trouver le chemin des filets contre West Bromwich samedi. Le Français était coupable d'avoir raté une chance en or au début de la première mi-temps alors qu'il voyait son tir à bout portant sauvé par le gardien de but des Baggies, Sam Johnstone, et a généralement eu du mal à mettre sa patte sur le match.

Manchester United a eu finalement besoin d'un penalty de Bruno Fernandes pour assurer une victoire peu convaincante 1-0, le Portugais étant actuellement le meilleur buteur de son équipe avec six buts à son nom en huit sorties en Premier League. Les deux seuls buts de Martial de la saison à ce jour sont venus en , et les demandes pour que la recrue estivale Edinson Cavani remplace le joueur de 24 ans dans le onze de départ de Solskjaer augmentent à chaque match qui passe.

Martial pas assez "tueur"

L'article continue ci-dessous

L'attaquant des Red Devils était également coupable d'avoir gaspillé des occasions à l'extérieur avec la lors de la trêve internationale, car il n'a pas réussi à marquer lors de la victoire 1-0 des Bleus en Ligue des Nations contre le alors qu'il avait eu trois occasions face au but. Leboeuf est de plus en plus préoccupé par le manque de forme de son compatriote et l'a exhorté à devenir plus impitoyable dans le dernier tiers afin de devenir un meilleur finisseur.

Plus d'équipes

Invité à évaluer la dernière performance de Manchester United, la légende française a déclaré à ESPN : "Pauvre, vraiment médiocre. Je m'inquiète pour Anthony Martial. C'est un joueur fantastique et quand il est confiant, il va bien. "Il a joué avec l'équipe internationale et a raté trois occasions contre le Portugal. Il a raté une autre chance aujourd'hui. Pour un joueur de classe mondiale, c'était une occasion facile".

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Anthony Martial doit être un tueur. Je ne suis satisfait d’aucun de ces joueurs. Ce que j’ai vu, c’est une mauvaise performance. Même West Brom aurait pu marquer deux buts. Ce n’est pas une équipe qui peut rivaliser au sommet si elle joue comme ça contre West Brom. Ça doit être mieux - c'est Manchester United", a conclu Frank Leboeuf. Manchester United pointe à la dixième place en Premier League à sept points du leader .