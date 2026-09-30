Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, la vérité sur la retraite internationale de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, après sa crise avec le sélectionneur, Jorge Jesus.

Cristiano a quitté le rassemblement de la sélection portugaise, installée au Danemark, avant la confrontation entre les deux équipes demain, en Ligue des nations, après les déclarations de l'entraîneur, dans lesquelles il a affirmé que Ronaldo ne débuterait pas comme titulaire demain, et qu'il ne changerait aucune décision technique pour un seul joueur.

Après son départ surprise du camp d'entraînement de la sélection portugaise, le Don a adressé un message dans lequel il a déclaré : « Après la conférence de presse du sélectionneur, et à la suite d'un entretien avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le camp d'entraînement. J'informerai le peuple portugais, au moment opportun, de la véritable raison qui m'a poussé à quitter la sélection nationale, à laquelle je me suis toujours dévoué. C'est maintenant le bon moment pour souhaiter au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception, bonne chance. »

Après ce message, la controverse s'est intensifiée autour de son avenir avec le Portugal, certains l'ayant considéré comme une allusion à une retraite internationale, tandis que d'autres estiment que tout le monde doit attendre pour connaître la vérité.

De son côté, le journal portugais « O Jogo » a lâché une bombe retentissante concernant l'avenir de Cristiano avec la sélection du Portugal.

Le journal a affirmé : « Cristiano Ronaldo a pris une décision irréversible : il ne représentera plus le Portugal. Le match contre le pays de Galles était son dernier match avec la sélection nationale. »