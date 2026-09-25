Comme le rapporte le journal espagnol as, le défenseur du VfB Stuttgart fait partie des candidats suivis de près par les dirigeants du Real.

Certes, la recherche d’un nouveau défenseur central n’est pas vraiment urgente, puisque l’entraîneur Jose Mourinho dispose déjà actuellement de cinq défenseurs centraux de renom avec Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao et Raul Asencio.

Cependant, as souligne que Militao est régulièrement confronté à des problèmes de blessure : en raison d’une blessure musculaire, le Brésilien n’a encore disputé aucun match cette saison et devrait encore manquer jusqu’au début du mois de novembre. De plus, on ne sait pas combien de temps encore Rüdiger portera le maillot du Real.

Finn Jeltsch comme successeur possible : combien de temps Antonio Rüdiger restera-t-il encore au Real Madrid ?

Le contrat de l’ancien international allemand, qui a annoncé début septembre la fin de sa carrière en équipe d’Allemagne, expire en 2027. Reste à savoir si Rüdiger sera encore à Madrid au-delà de l’été prochain. En cas de départ, le recrutement d’un remplaçant avec une perspective d’avenir prometteuse aurait du sens. Le Real pourrait-il alors passer concrètement à l’offensive pour Jeltsch ?

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Le joueur de 20 ans coûterait certainement une belle somme, son contrat à Stuttgart courant encore jusqu’en 2030. Début 2025, Jeltsch avait quitté le club de deuxième division du 1. FC Nuremberg pour rejoindre le VfB contre une indemnité de transfert de 9,5 millions d’euros, et il s’est imposé comme titulaire chez les Souabes. Cette saison, il a débuté les six matches officiels disputés jusque-là dans le onze de départ de l’entraîneur Sebastian Hoeneß et a le plus souvent convaincu.

En récompense, Jeltsch a reçu sa première convocation en équipe d’Allemagne A, le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp ayant retenu le champion du monde et d’Europe U17 de 2023 dans son deuxième groupe, qui disputera les matches de Ligue des nations contre la Serbie (1er octobre) et en Grèce (4 octobre). Jeltsch pourrait à cette occasion faire ses débuts internationaux, ce qui ferait encore grimper sa valeur marchande.