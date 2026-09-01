Comme le rapportent les journalistes spécialisés dans les transferts Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, Woltemade aurait désormais donné son feu vert pour un prêt à la Juventus Turin et doit y passer sa visite médicale mardi.

Auparavant, le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto avait déjà indiqué que l’international allemand s’était mis d’accord avec la Juventus Turin pour un prêt jusqu’à la fin de la saison. Il y aurait désormais également un accord entre la Juve et Newcastle. La Vieille Dame paiera ainsi des frais de prêt de quatre à cinq millions d’euros, mais n’obtiendra aucune clause d’achat pour Woltemade. Cela signifie que l’international allemand retournera chez les Magpies à l’issue de la saison, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2031.

Woltemade n’avait rejoint Newcastle que l’été dernier en provenance du VfB Stuttgart pour 75 millions d’euros, mais après un départ tonitruant avec quatre buts lors de ses cinq premiers matches de championnat, il est ensuite entré dans un trou d’air. Cela s’expliquait toutefois aussi par le fait que l’entraîneur de Newcastle de l’époque, Eddie Howe, avait fini par faire jouer Woltemade dans une position nettement plus reculée, quasiment comme un numéro 8. C’est du moins ce que Woltemade a toujours avancé lorsque les médias l’interrogeaient sur sa disette devant le but.

« On attend de moi un but ou une passe décisive à chaque match. Mais si je ne joue pas en attaque, il m’est nettement plus difficile d’accéder aux zones dangereuses », soulignait Woltemade en juin dans le stern avant de s’en prendre ensuite à ses critiques en Angleterre qui, selon lui, n’avaient pas compris qu’il était désormais utilisé à un autre poste par Howe : « Malgré cela, certains experts continuaient à me juger comme un attaquant. On disait alors : pourquoi Nick marque-t-il si peu ? Pourquoi ne délivre-t-il pas plus de passes décisives ? Ce n’étaient pas les bonnes questions, et je ne les trouvais pas tout à fait justes. »

Woltemade perd sa place de titulaire à Newcastle United et en équipe d’Allemagne

Le joueur de 24 ans a ensuite perdu sa place de titulaire aussi bien à Newcastle qu’en équipe d’Allemagne. Lors de la Coupe du monde, il n’est entré en jeu qu’en seizièmes de finale contre le Paraguay, peu avant le début de la prolongation, puis lors de la séance de tirs au but qui a suivi, Woltemade a échoué comme Kai Havertz avant lui et Jonathan Tah après lui. L’Allemagne a ainsi connu un nouveau grand fiasco en Coupe du monde et a été éliminée.

En raison de sa gestion de l’attaquant en difficulté, qui devait tirer un penalty aussi important sans le moindre rythme de compétition dans le tournoi, le sélectionneur Julian Nagelsmann a ensuite été vivement critiqué.

Woltemade visait entre-temps un nouveau départ chez les Magpies, d’autant que Howe a démissionné et a été remplacé par l’entraîneur allemand Matthias Jaissle. Ce dernier aurait même appelé Sebastian Hoeneß, l’ancien mentor de Woltemade à Stuttgart, afin d’évoquer avec l’entraîneur du VfB la meilleure manière d’utiliser Woltemade pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Lors de la première journée de Premier League, lors du match nul 2-2 contre Liverpool, Woltemade est toutefois de nouveau resté 90 minutes sur le banc. Lors de la victoire 2-0 contre Tottenham le week-end dernier, Woltemade est entré en jeu à environ 20 minutes de la fin et a immédiatement offert le 2-0 à Yoane Wissa.

Mardi soir, Newcastle a finalement présenté un remplaçant pour l’attaquant sur le départ. Comme l’ont annoncé les Magpies, l’attaquant international belge Matias Fernandez-Pardo rejoint l’équipe anglaise en provenance du LOSC Lille. Selon des informations de presse, Newcastle versera environ 60 millions d’euros au club français pour ce transfert.

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Le BVB repart bredouille pour Woltemade et probablement aussi pour Jonathan David

Woltemade, lui, semble vouloir quitter Newcastle. À la Juventus, il doit remplacer Jonathan David, en partance pour l’Atlético de Madrid, lui qui n’a pas affiché avec régularité chez la Vieille Dame le rendement offensif qui l’avait auparavant rendu convoité sur la scène internationale avec le LOSC Lille. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le transfert du Canadien, qui a déjà inscrit 154 buts chez les professionnels au cours de sa carrière, chez les Rojiblancos est imminent.

David doit ainsi d’abord rejoindre l’Atlético sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat de 25 millions d’euros l’été prochain. La Juve avait elle-même recruté David libre l’été dernier, après l’expiration de son contrat à Lille.

Pour le BVB, ces deux transferts imminents impliquant la Juve constitueraient, de ce qu’on en dit, des revers tout à fait notables. Dimanche, Bild a indiqué que Woltemade rejouait un rôle dans les réflexions des dirigeants de Dortmund en raison de la grave blessure au genou de Giannis Konstantelias. Le BVB aurait déjà demandé il y a plusieurs semaines à Newcastle si Woltemade était disponible, mais se serait immédiatement heurté à un refus, selon Sky .

Et David aussi serait récemment apparu sur les radars des dirigeants du BVB autour de Lars Ricken et Ole Book. Comme le rapporte Sky Italia, les Schwarzgelben se sont renseignés à Turin au sujet du Canadien. Mais aucun de ces deux joueurs offensifs ne rejoindra Dortmund cet été. À la place, un transfert définitif de Marcel Regula, en provenance du club de première division polonaise Zaglebie Lubin, a brièvement pris forme, mais c’est désormais un accord pour un prêt jusqu’à la fin de la saison d’Ethan Nwaneri, d’Arsenal, qui serait en bonne voie.

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Remplaçant de Konstantelias : le BVB a « plusieurs fers au feu »

Auparavant, l’entraîneur Niko Kovac avait déjà confirmé que le BVB regardait encore le marché des transferts après le choc Konstantelias et avait identifié plusieurs candidats à ce sujet. « Nous avons plusieurs fers au feu et maintenant, il faut voir lequel peut être forgé le mieux », a déclaré Kovac en conférence de presse avant le match de Coupe d’Allemagne des Borussen mardi soir sur le terrain du HEBC Hambourg, pensionnaire d’Oberliga.

Kovac a également révélé que Book, tout comme Ricken, ne ferait pas le déplacement pour le match à Hambourg pour cette raison : « Ils vont travailler d’arrache-pied, parce qu’il reste sacrément peu de temps. Tout doit être en place. »