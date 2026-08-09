Le directeur sportif du VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, a confirmé samedi soir l’accord entre le relégué de Bundesliga et les Souabes concernant un transfert de l’attaquant.

« Nous sommes tombés d’accord avec un club », a expliqué Hecking en marge du match nul 0-0 des Loups lors de la première journée de 2. Bundesliga contre le 1. FC Kaiserslautern. Face aux Diables rouges, Pejcinovic n’était auparavant pas entré en jeu.

Hecking n’a pas révélé avec quel club une avancée avait été trouvée dans les discussions, mais selon les informations de Kicker, il s’agirait du VfB, qui s’était activement penché sur le cas du Germano-Monténégrin de 21 ans ces dernières semaines.

Stuttgart paiera, en indemnité de transfert, les 25 millions d’euros que Wolfsburg aurait réclamés, selon les informations disponibles. Seule la visite médicale doit encore avoir lieu avant que les deux clubs puissent officialiser le transfert, précise Kicker.

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Des clubs étrangers également intéressés par Dzenan Pejcinovic à Wolfsburg

Pejcinovic aurait lui-même fait part depuis un certain temps déjà aux Loups de son souhait de partir. L’attaquant voulait absolument rejoindre les Souabes et a même refusé pour cela plusieurs offres attractives venues de l’étranger ainsi que d’autres clubs de Bundesliga.

Lors de la saison écoulée, qui s’est achevée par la toute première relégation du VfL Wolfsburg en 2. Bundesliga, Pejcinovic a été l’une des rares satisfactions. Il a inscrit douze buts en 34 matches toutes compétitions confondues. Son contrat à Wolfsburg court encore jusqu’au 30 juin 2029.

L’attaquant avait rejoint le VfL à l’été 2022 : les Loups l’avaient alors recruté au FC Augsbourg pour la somme modeste de 1,25 million d’euros. Il n’a pas réussi à s’imposer immédiatement en Basse-Saxe ; à la place, un prêt en 2. Bundesliga à Fortuna Düsseldorf a redonné un nouvel élan à sa carrière.